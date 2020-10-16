全聯買到「斑紋恐龍蛋」外殼超薄　內行曝別水洗：是好蛋！

▲全聯買雞蛋，發現一顆「恐龍蛋」！（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

雞蛋因富含胺基酸、蛋白質，有助增加肌肉、燃燒脂肪，更是人體營養重要來源！一名女網友驚呼，日前去超市買生雞蛋，卻愣見一顆「恐龍蛋」在塑膠盒裡，且外殼比較薄，又有詭異花紋狀，就怕是壞掉的雞蛋。文章引發關注，原來這顆水洗蛋，有網友貼心提醒，購買後應立即放入冰箱「冷藏保存」！

一名女網友在臉書《全聯消費經驗老實說》貼出一張照片，可見她拿著兩顆生雞蛋，右邊是大家印象中的外觀，而左邊的蛋殼深淺不一，呈現斑紋狀，彷彿是「恐龍蛋」現蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後，一票網友胡鬧回應，「異形」、「這是千年難得一見的夜明珠」、「不太敢買超市的蛋，還是去市場買比較新鮮」、「我上次還買過『好像恐龍蛋』的」、「除非急用，否則我不會在超市買蛋」、「哎唷， 別買便宜的蛋」。

▲網友提醒，不必二次洗蛋！（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）



答案長知識，其實這是選洗蛋，經過洗選過程，能降低蛋殼上的雞糞與細菌等殘留，「蛋殼薄，是正常的」、「洗選蛋正常」、「雞蛋買回來不用洗，這已經是洗選蛋，洗了沒徹底擦乾會壞」、「正常啦！每次一盒裡總有一、兩顆，打開來都是好蛋」、「你很少買蛋嗎？洗選蛋很多這樣啊，這種的蛋殼都比較薄」、「超市大多是洗選蛋，洗過了。所以最好冷藏保存」、「科普一下，洗選蛋不是用一般清水洗，買回來用乾淨的濕抹布擰乾，擦拭雞蛋即可放入冰箱」。

▲洗選蛋不怕沙門氏菌找上門！（圖／農委會提供）



事實上，農委會也大力宣導，雞蛋經洗選後，可除去外殼病原菌，也能降低禽流感疫情的發生，但也將外層保護膜洗掉，因此變得較不易保存，購買後應立即放入冰箱「冷藏保存」，而市場賣售的散裝蛋，將蛋煮到全熟也能避免吃下細菌。

本站報導《洗選蛋vs.散裝蛋哪個好？挑選技巧曝...「10道清洗步驟」完勝》，圓圓營養師（林圓真）表示，由於生產雞蛋過程雞蛋外部容易受到雞糞與沙門氏菌污染，細菌可穿透蛋殼高或到內部。至於該如何挑選？有6個小撇步快來看看：

1.非洗選蛋及洗選蛋的營養成分沒有不同，只有清洗包裝流程不同。

2.挑選中、小顆雞蛋比較安全。過大顆雞蛋常伴隨蛋殼比較薄，容易受到細菌汙染問題。



3.挑選沉甸及蛋殼較厚的雞蛋比較新鮮，購買時可用手測試觸感。



4.最重要挑選蛋一定要蛋殼無破損、裂痕。

5.如果購買洗選蛋可直接放入冰箱蛋盒存放即可。將雞蛋源的一端朝上，尖的朝下放置，避免氣室的空氣影響新鮮度。

6.購買市場非洗選蛋，切記不可洗蛋，避免破壞蛋殼保護層，反而容易受到細菌感染。