頂好年終慶千款商品折扣！台酒花雕雞麵8折、70品牌加碼回饋

▲頂好年終慶推出多項折扣，大受好評的台酒花雕雞麵下殺8折。（圖／頂好提供）

記者林育綾／台北報導

精打細算的小資族、家庭主婦準備囤貨了！頂好超市年終慶自即日起至10/21開跑，除了有超過千款民生用品啟動優惠折扣，包括大受好評的台酒花雕雞麵下殺8折，獨家品牌Meadows也推出麻辣洋芋片「限時2包29元」；還有70個品牌如可口可樂、悅氏、金蘭等，加碼祭出超值回饋，推出消費滿100元折10元、300元折30元等。

業者表示，年終慶推出超過百項商品的低價優惠，例如「台酒」花雕雞麵下殺8折，以遵循古法釀製的料理花雕酒，搭配香Q細麵大受歡迎；獨家品牌「Meadows美諾士」也推出麻辣洋芋片限時2包29元優惠，以100%馬鈴薯製成搭配勁辣風味。

另外也加碼祭出超過70個品牌超值回饋，像是知名飲品大廠可口可樂、悅氏、金蘭等品牌全系列商品，消費滿100元即享10元的折扣優惠；「哈根達斯」系列冰品（不含優格/花園/麻糬），也推出消費滿300元再折30元優惠。

▲頂好年終慶即日起至10/21開跑，超過千款民生用品啟動優惠折扣。（圖／頂好提供）

而即日起至11月30日至頂好購買「桂冠」、「卡好」全系列商品，單筆消費滿249元，至桂冠官網登錄發票，還有機會抽中夢幻家電Dyson吹風機、智慧空氣清淨機、無線吸塵器等家電。

頂好同時攜手悠遊卡、悠遊聯名卡推出消費優惠，即日起至10/31，只要在頂好持悠遊卡或悠遊聯名卡，每週六、日單筆消費滿300元即可現折10元。頂好也與悠遊付合作電子支付服務，即日起至11/30，凡以悠遊付掃碼消費單筆滿500元，即可獲得悠遊付最高10%回饋，單日每帳戶最高可回饋300元。

▲「全聯土雞節」在10/16至11/19登場。（圖／全聯提供）

而量販超市全聯福利中心則於近日推出「全聯土雞節」，在10/16至11/19登場，除了每週嚴選經典熱銷品以低價促銷外，再推出新品「桂丁雞漢堡排」並推出滿額現折活動。「PX GO！全聯線上購」更加碼推出獨家新品，例如國宴等級的「原鄉放山土雞」、「桂丁翅腿辣味/五香」、「雙神農鹿茸桂丁雞湯」。另外也攜手料理平台Cookpad舉辦食譜募集料理競賽，上傳食譜有機會拿到總價值40萬元的等值好禮。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來