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丟掉太可惜！調味料「玻璃空罐」超好用　內行曝：旅行很方便

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▲▼調味料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲調味料的玻璃罐有不少功用。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人家中都有各種不同的調味料，舉凡胡椒粉、香蒜粒、辣椒粉等，當玻璃罐空了以後，丟掉可惜，但留著卻也不知道該做什麼，可說是「食之無味，棄之可惜」。先前就有一名網友好奇發問，「這個用完，瓶子可以怎麼再利用？」貼文曝光後，立刻引來不少網友提供好點子。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，「請問這個用完，瓶子可以怎麼再利用？」原PO手上的調味料雖然已經全空，不過由於是用玻璃罐盛裝，因此如果直接拿去回收，難免有些可惜，所以他便趕緊詢問網友有沒有什麼好建議。

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貼文一出，網友紛紛留言回應，「個人旅行背包，牙籤罐、棉花棒罐」、「裝牙籤」、「裝肥皂粉」、「我拿來裝棉花棒、牙籤、小蘇打粉」、「裝鈕釦等小東西」、「裝鹽，方便又不沾手」、「養水耕小植物」、「買同種香料的補充包」、「按摩腳底」、「當存錢筒」、「有時買到洞太大的香料或鹽，就會倒進這種空罐」、「可以裝砂糖」。

不過有些網友則表示，其實倒也不必覺得浪費，「資源回收，放久了也是沒用的」、「我也留太多了！該回收的」、「我都丟掉，不知道能做什麼用」、「以前用完都直接丟掉」、「可惜什麼？就丟社區玻璃回收桶啊」、「該回收就回收，不然累積一大堆罐子也是相當麻煩」、「不小心打破了好幾罐，沒什麼值得保留」。

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