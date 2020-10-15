全聯推「瑞士三角巧克力」網美甜點！4款限量開賣還送「巨型抱枕」

▲全聯與百年瑞士三角巧克力TOBLERONE首度合作，獨家推出網美系聯名甜點，購買指定商品還有機會抽中巨型抱枕。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／台北報導

全聯與百年瑞士三角巧克力TOBLERONE首度合作，獨家推出網美系聯名甜點，將於10/16至11/19期間限定開賣！首波4款甜點主推「巧克力雪藏蛋糕」，將瑞士三角巧克力融入蛋糕體，並結合杏仁顆粒、搭配堅果，緊接10/30再推出第二波。同步也祭出TOBLERONE瑞士三角巧克力特價優惠，還有機會抽中巨型抱枕！

▲巧克力雪藏蛋糕售價69元。（圖／全聯提供）

TOBLERONE瑞士三角巧克力登上「2020年十大巧克力品牌」之一，自1908年在瑞士誕生至今已超越112年，創立時是當時第一個含餡巧克力、第一個三角形的巧克力，如今暢銷全球超過120個國家。原創獨特的三角造型，是受到瑞士知名山峰「馬特洪峰」啟發，創造出的品牌標誌，且每一塊巧克力都生產於瑞士伯恩市，帶給消費者原始純正的風味，以巧克力搭配蜂蜜、牛奶及獨門杏仁牛軋糖，打造經典特殊口感。

▲「巧克力香緹蛋糕捲」把象徵瑞士的馬特洪峰放大了！售價99元。（圖／全聯提供）

此次與全聯攜手，也是該品牌首度與通路品牌獨家合作，打造多款網美系巧克力甜點，10/16~11/19於全台超過千間門市同步販售。10/16起先推4款新品，主打「巧克力雪藏蛋糕」將瑞士三角巧克力融入蛋糕體，結合杏仁顆粒，搭配堅果香脆可口。而「巧克力香緹蛋糕捲」則把象徵瑞士的馬特洪峰放大了，三角獨特造型蛋糕捲，巧克力淋醬裹著杏仁，戚風蛋糕軟Q濕潤，加上奶油特調的巧克力香緹，擁有多層次口感。

▲巧克力拿破崙捲售價99元。

「巧克力拿破崙捲」有著以瑞士三角巧克力製成的柔軟巧克力湯種蛋糕，包覆酥脆千層派皮，內餡則有瑞士三角巧克力碎塊。而超邪惡的「巧克力邦特蛋糕」除了有瑞士三角巧克力製成的巧克力慕斯外，更淋上生巧克力醬， 運用多道工法製成，正中間還有迷你TOBLERONE巧克力妝點，造型可愛又吸睛。

▲巧克力邦特蛋糕售價119元。

第二波將在10/30推出「巧克力布蕾派」，精選瑞士三角巧克力製成濃厚甘納許，香酥巧克力派皮鋪上奶香滑順的巧克力布蕾，三種層次完美融合，適合與親朋好友一起共享。而「巧克力榛果布丁」有細緻的布丁，搭配特製榛果鮮奶油，加上苦甜的巧克力山峰蛋糕，並點綴瑞士三角巧克力碎粒，口感圓潤。

▲第二波推出「巧克力布蕾派」售價149元。

▲巧克力榛果布丁每盒售價65元。

10/16~11/19期間，TOBLERONE瑞士三角黑/牛奶巧克力也同步推出優惠，單袋特價129元，任2袋特價229元。而買TOBLERONE全系列商品任一件，加購We Sweet麵包或甜點任一件，現折10元；若登錄活動還可再抽TOBLERONE「巨型抱枕」，活動細節可於消費時掃描QRcode查詢。

▲登錄活動還可再抽TOBLERONE「巨型抱枕」。

而量販業家樂福近來則推出「日本周」，滿足消費者因疫情影響無法出國，又想念日本美食的心情，將日本關西10縣市的在地經典名產通通搬出來，網羅超過500款民生、美妝、美食商品，不但可以吃到大阪燒、京都抹茶、奈良蕎麥麵等，還有用百年老店抹茶製成的多款罪惡甜點，如抹茶泡芙、伯爵抹茶蛋糕、京都宇治抹茶生乳捲，活動至10月20日截止。

▲家樂福日本周網羅超過500款民生、美妝、美食商品。（圖／記者蕭筠攝）

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