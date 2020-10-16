共機下步飛本島上空！日媒點破「美國沒說一定幫」　暗示台灣：還是自己面對

▲共機連月來多次擾台。（圖／翻攝國防部網頁）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著美國總統大選將至，近日亞太地區中美動作頻頻，就可看出選前動盪，每一分秒都可能導致不同的軍事情況發生。根據日本《日經新聞》分析，當川普與拜登兩人的互相切磋之際，也間接影響中國與台灣之間「紅線」（Red Line）狀態與位置。

《日經新聞》報導中指出，美國總統川普2016年上任後，對於台灣的立場明確，且在處理台灣問題上，幾乎不願讓步，七年來更是數度軍售台灣，儘管中國方面多次喊話「一定會付出代價」，但仍未動搖美國對於台灣的支持，然而隨著近日的局勢升溫，外界不免質疑，美國僅是小動作的支持台灣，卻未保證「開戰時絕對會伸手幫助」，是否台灣最後仍須要自己面對台海問題。

美國智庫「戰略國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）亞洲高級顧問格拉瑟（Bonnie Glaser）表示，台灣未來仍需要時時加強國家安全、維持經濟，並且維持一定的國際地位與面對挑戰，因為來自中國的攻擊，只會越來越頻繁，「且不論誰當總統，台灣都將自己面臨這些挑戰」。

戰略國際研究中心日前也有一份民調顯示，美國民眾願意承擔風險來捍衛盟友夥伴（台灣），若真的有一天受到來自中國的威脅出現。但面對美選兩候選人，川普與拜登對台灣的政策，雖目的相同都希望可以拉扯中國，但拜登的做法可能較為趨緩，也因此中國與台灣之間的「紅線」，可能隨時放寬或緊繃，都會因兩人言行而決定著。

面對近日解放軍機多次在台海中線徘徊、或故意跨越，格拉瑟也推測，中國夏禕不可能的挑釁舉動可能是「直接在島上空飛行」，台灣有權採取降落防禦措施，但有可能爆發更大衝突，而北京該如何化解也是一關鍵。