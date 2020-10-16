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香港新加坡將推旅遊泡泡　台港還是沒戲

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▲香港維多利亞港夜景。（圖／路透）

▲香港維多利亞港夜景。（圖／路透）

文／中央社記者張謙香港16日電

香港昨宣布與新加坡達成「旅遊泡泡」初步協議，旅遊界人士表示，希望可以盡早落實。另有媒體指出，香港和台灣在恢復兩地旅遊往來方面各有想法，未能商討「旅遊泡泡」安排。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華昨天宣布，港、新就「旅遊泡泡」達成原則性協議，彼此同意在兩地實施航空「旅遊泡泡」安排，讓兩地恢復往來。

所謂「旅遊泡泡」，是一些地理、疫情相近的國家或地方，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情之下，有限度開放商務、旅遊以至探親的臨時安排。

立法會旅遊界功能界別議員姚思榮，今早在廣播電台節目上說，兩地達成原則性協議是好事，期望未來幾週，兩地政府可以落實有關安排，訂定通航時間表。

他說，有關安排落實後，往來兩地的人需要自行繳付病毒檢測費用，加上食宿及交通費，支出會比過去多。因此，他相信有關安排落實後，首先會吸引商務或探親人士。至於旅遊人士，評估參加旅行團的機會較大。

在同一節目上，香港旅行社東主協會會長葉慶寧說，新加坡每年約有40多萬人來港，香港前往當地的人較少，這項安排對旅遊業來說沒有太大驚喜。他認為，這項安排較受探親或生意人歡迎。

但他仍希望協議可以盡快落實，同時希望香港下一步可與泰國、日本和韓國等地達成類似協議，恢復旅遊往來。

▲新加坡。（圖／路透社）

▲新加坡。（圖／路透社）

港府月前公布，正與11個國家商討實施「旅遊泡泡」，包括新加坡、日本、泰國、德國、法國、瑞士、越南、馬來西亞、歐盟（委託德國商討）、澳洲和紐西蘭。

台灣一向是港人外遊的熱點之一，但港府洽談的名單中沒有台灣。明報今天在一篇評論文章中表示，港府不與台灣商討，明顯是政治考慮。

但文章又引述熟悉台灣的泛民主派人士說，即使香港有商討之意，台灣也不見得有興趣，因為台方對香港防疫措施有憂慮。

▲▼2020疫情爆發後旅客出遊心願清單

▲台灣民眾2020疫情爆發後旅客出遊心願清單。（圖／ETtoday製）

 

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