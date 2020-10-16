民主黨團隊確診再+1！競選班機成員染疫　醫生：拜登暫無需隔離

▲拜登競選班機一名機組人員確診新冠肺炎，但醫生認為他無需被隔離。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登的競選團隊15日證實，競選班機上有一名機組人員新冠病毒檢測結果呈陽性，不過拜登並未與確診者有過近距離接觸，在飛機上也都全程戴著口罩，因此拜登目前還不用被隔離觀察。

據路透社報導，競選團隊發表的聲明指出，按照美國疾病管制與預防中心（CDC）的標準，拜登與該機組人員的距離並不屬於近距離接觸，而且兩人在航班中全程都佩戴口罩，因此醫生和競選活動的醫療顧問都認為，拜登無需進行隔離。

During our contact tracing, we discovered around noon today that a member of the company that charters my airplane has also tested positive for COVID. This crew member was on the plane with me, but was more than 50 feet away.



My COVID test from last night came back negative. — Joe Biden (@JoeBiden) October 15, 2020



CDC官網資料顯示，患者在發病前2天，或無症狀患者在採集標本前2天開始，至隔離患者前至少15分鐘，與感染者距離在1.8公尺範圍內的人才會被列為近距離接觸。

拜登16日透過推特帖文解釋，「染疫的機組人員在航班中和我的距離為15公尺，他全程佩戴口罩，我本身也戴著N-95口罩。我的團隊成員皆未與他有過接觸，因此我的醫生建議我不需要隔離。」

▲賀錦麗的團隊也被證實有2人染疫。（圖／達志影像／美聯社）

這已非民主黨的競選團隊首次傳出染疫的消息。拜登副手賀錦麗的通訊主管艾倫（Liz Allen）和另一名編制外飛行組員在15日都被檢測出新冠病毒陽性。儘管賀錦麗與確診人士並未有近距離接觸，但她仍會暫停競選行程至19日。

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