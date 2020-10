民主黨團隊確診再+1！競選班機成員染疫　醫生：拜登暫無需隔離

▲拜登競選班機一名機組人員確診新冠肺炎,但醫生認為他無需被隔離。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登的競選團隊15日證實,競選班機上有一名機組人員新冠病毒檢測結果呈陽性,不過拜登並未與確診者有過近距離接觸,在飛機上也都全程戴著口罩,因此拜登目前還不用被隔離觀察。

據路透社報導,競選團隊發表的聲明指出,按照美國疾病管制與預防中心(CDC)的標準,拜登與該機組人員的距離並不屬於近距離接觸,而且兩人在航班中全程都佩戴口罩,因此醫生和競選活動的醫療顧問都認為,拜登無需進行隔離。

During our contact tracing, we discovered around noon today that a member of the company that charters my airplane has also tested positive for COVID. This crew member was on the plane with me, but was more than 50 feet away.



My COVID test from last night came back negative.