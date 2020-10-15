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男友恨小孩！美妝Youtuber連生2胎　「痛昏15分後撿嬰屍」丟垃圾桶

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▲▼垃圾,垃圾桶。（圖／翻攝自Pixabay）

▲女子擔心男友不喜歡小孩，連生兩個丟垃圾桶。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

生子之喜並非人人都覺得開心。美國南卡羅來納州一名母親，因為男友不喜歡小孩，但因為歡愛之餘也沒有做出避孕坐措施，一年內兩度懷孕，卻背著家人產子，之後將沒有緊急送醫、死亡的嬰屍直接裝進塑膠袋後丟進圾垃桶內，直到因為失血過多就醫，醫院才揭開這起嬰屍案。

根據英國《每日郵報》報導，31歲的戴維（Alyssa Dayvault）平時在Youtube上經營自己的美妝部落格，在2017～2018年之間陸續懷上了一個女嬰、一個男嬰，但這件喜事並沒有在戴維家值得開心，因為戴維的男友一直以來都不想要小孩。

戴維擔心孩子成為兩人爭執的導火線，於是兩次都在家中自己分娩，並且將孩子放進塑膠袋後悶死，丟進垃圾桶中。其中2018年那次懷孕，戴維因為臍帶跟胎盤都沒有排乾淨，出現失血的現象，所以到醫院就診，醫師發現戴維確實有分娩過的現象，但是卻不見孩子的蹤影，經過詢問才知道，戴維在家中已經產下一個男嬰，而痛到昏厥15分鐘之後，發現小男嬰早就臉色發黑，於是將兒子屍體放進袋子後丟進圾垃桶。

根據警方調查，戴維並沒有在第一時間想要搶救孩子的生命，反而任憑嬰兒死去，在戴維對檢方的自白中，也提到「因為不想被男友、母親發現，所以選擇這樣的方法處理小孩」，此外也詳細交代了棄屍的地底。

而2017年所出生的女嬰，則是因為臍帶繞頸，出生時就已經沒有生命跡象。在遭到逮捕的當下，戴維先是否認自己有生小孩，後來才情緒崩潰大吼，「因為男友不想要小孩，母親也會很生氣」。訊後，法官判她虐待兒童、殺人罪，恐將面臨20～35歲的有期徒刑。

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