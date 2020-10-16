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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

譚兵讀武／「中國人先流血」才有美援？　胡璉一句話點破援台時機

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記者曾俊豪／台北報導

若兩岸爆發軍事衝突，民調顯示，6成台灣民眾相信美國「非常可能」或「還算可能」會來協防台灣，是否真是如此，歷史或許可做為借鏡。八二三炮戰爆發時，台灣也希望美國出兵，當時胡璉將軍提到，「要別人為我們流血，起碼是我們的血流完以後的事。」意指必須先反抗，才有可能換來美國支援。10月16日晚間8時整，《譚兵讀武》第23集帶您從胡璉之言，以古鑑今。

資深媒體人老譚指出，很多老百姓對於戰爭的看法，都覺得那是軍人的事情，但事實上並非如此，因為一但發生戰爭，軍人由於受過訓練，傷亡相對少。反之，一般老百姓通常死傷慘重。

▲▼雙十國慶日　央視播解放軍「渡海登陸」演練片…大批士兵搶灘上岸。（圖／翻攝CCTV）

▲解放軍近期模擬「渡海登陸」作戰。（圖／翻攝CCTV）

他提到，自己曾訪問過一位1948年參與「青島大撤退」來台的老兵，「這位32軍的老兵就說，那時在青島，國共雙方的小型接觸戰多達180多次，比較大規模的團級對抗也有7次之多，死最多的是無辜平民。」

老譚以《俞大維傳》為例，書中提到，八二三炮戰時，金防部司令胡璉將軍曾側面窺探美方的態度，得到的反應就是戰爭一起，必須中國人先流血。「這裡的中國人指的是國軍，那個時代說這種話是非常正常，而這位名將認為，美國說這話其實非常公平，也合情合理。」

▲▼2017年漢光演習中，海軍陸戰隊模擬對澎湖兩棲登陸突襲作戰。（圖／軍事新聞通訊社）

▲若台海發生戰事，民眾是否願意上戰場受矚目。（圖／軍事新聞通訊社）

此外，《ETtoday新聞雲》近期調查，台灣人有66%支持徵兵制，52%挺男女都服兵役，不過在18、19歲族群中，有高達96%表示願意上戰場護台，但這個族群又有87％拒絕恢復徵兵制。

老譚則認為，現代戰爭都是打科技、打後勤，人多不見得管用，所以比較需要專業的科技兵種，「像海軍、空軍等等似乎可以用徵兵制，誰抽到誰就認了，但自己研發的或者從美國取得的高科技的武器，需要有人能夠熟練的操作，則比養一堆兵更緊要。」

只不過，立場親台的美國共和黨籍參議員盧比歐近期表示，如果有必要，中國遲早會對台灣動武，可是美國該做的不是幫助台灣「在軍事衝突中取得勝利」，因為這不可能做到的。他認為，美國應該讓台灣有能力把戰爭的代價，提高到中國無法承受或不願承受的程度。」

儘管盧比歐的看法無法完全代表美軍援台的大方針，但對照當年胡璉將軍對八二三炮戰的解讀，「要別人為我們流血，起碼是我們的血流完以後的事。」似乎仍有其獨特意義在。10月16日晚間8時整，《譚兵讀武》第23集帶您以胡璉之言，以古鑑今。

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▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

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