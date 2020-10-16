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葛來儀：美對台戰略明晰會為台獨提供空白支票

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統大選進入最後階段。（圖／路透）

文／中評社

美國台海問題專家葛來儀（Bonnie　Glaser）認為，美國下屆政府的對台政策軌跡不太可能改變。如果拜登當選，其政府對台支持或許不那麼公開明顯，但對台政策不會有明顯不同。而現在美國公眾和精英支持台灣意願增強，可能形塑美國下屆政府的對台政策。

喬治城大學美中全球治理對話項目12日舉行「美國對台政策」線上研討。戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問葛來儀分析美國下屆政府對台政策指出，如果特朗普連任，美國的對台政策將取決於他的國安團隊。加強對台關係的政策實際上是由特朗普政府的幾個關鍵人物推動的，而不是特朗普總統本人。她不認為屆時美國在對台政策上會有重大轉變，但相信個性和個人是重要的。

葛來儀分析，如果拜登當選，其政府不會對台灣採取與特朗普政府明顯不同的政策。她預期，與特朗普執政時期相比，拜登政府對台灣的支持可能不那麼公開、不那麼明顯；也許像軍售這樣的具體決策會被安排在適當的時間，以盡量減少對美中關係的負面影響，但美國的對台政策軌跡不太可能改變。 

因此，葛來儀斷言，無論美國總統選舉結果如何，美國都將繼續加強與台灣的關係。她稱，美方如何做將在一定程度上取決於中方的行動。如果北京繼續對台灣施壓，下一屆美國政府將不會被嚇倒。她認為拜登尤其不希望被視為對華軟弱。

▲▼川普在各項民調中落後拜登12%。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛來儀認為不管誰當選，對台政策軌跡都不可能改變。（圖／達志影像／美聯社）

根據CSIS最新面向美國公眾和精英所做的調查，美國人對防衛台灣的意願在加強。以1分為零風險，以10分為重大風險，美國「思想領袖」願意冒險防衛台灣的分數為7.93，其中三分之一的「思想領袖」願意冒10分的風險去協防台灣；美國公眾願意為台灣冒險分數為6.69，有15%的公眾願意冒10分風險防衛台灣。

CSIS報告稱，這個調查發現美國人對防衛台灣的強勁支持引人注目。人權團體人士最願意冒重大風險來捍衛台灣，反映了台灣的價值受到重視；美國國會工作人員的強烈支持，反映出兩黨立法強調「台灣關係法」的重要性，並呼籲在北京不斷加大對蔡政府的軍事壓力之際，為防衛台灣提供更多支持。 

葛來儀13日在CSIS調查報告在線發佈會上分析這個現象時指出，美國人對台灣的支持意願比一年前有實質性提升。去年芝加哥全球事務委員會所做的民調發現，當時還只有35%的美國公眾支持台灣受到攻擊時，美國採取軍事行動支持台灣。她說：「這是發生在美國的一個重大調整。」

▲▼美國總統川普步出空軍一號，準備前往愛荷華州進行競選活動。（圖／路透）

▲川普頻打「台灣牌」制衡北京。（圖／路透）

葛來儀認為，美國公眾越來越願意冒著風險去防衛台灣，對台支持度與對日本、韓國和澳大利亞的支持度幾乎一樣高。這在一定程度上是美國公眾對中國大陸負面情緒上升的結果，也是美國人贊賞台灣民主及其防疫表現的結果。而美國的「思想領袖」支持台灣的意願更高。

葛來儀稱，這個趨勢應讓台灣更感安心，可能也會形塑下一屆美國政府的對台政策，甚至可能影響正在進行的美國是否應當繼續其對台戰略模糊性的討論。葛來儀本人不贊成現在對台戰略清晰化，她認為，在當前美中競爭激烈、關係惡化的時候，對台戰略明晰化解決不了真正的挑戰，卻可能激起北京的激烈反應，同時可能為「台獨」支持者提供空白支票。

▲▼109年國慶大會,蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文持續「聯美抗陸」。（圖／記者李毓康攝）

 

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