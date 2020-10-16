黃偉哲上菜「黃金比例燒賣」偷藏天能梗　笑喊我是特級吃貨

記者林昱萱／台北報導

台灣史上最大廚藝選秀節目《料理之王》即將在10月23日上線，每周五晚間21:00在《ETtoday新聞雲》全平台播出。對此，有「特級吃貨」外號的台南市長黃偉哲也來上菜了！不僅秀出一手「宇宙黃金比例我太（台）難（南）了（人）燒賣」，還偷偷用了最近當紅的「天能梗」，他親自料理的影片不僅讓人看了食指大動，還充滿了趣味。

▲台南市長黃偉哲也來上菜囉！

在料理影片中，黃偉哲換上「特級廚師小當家」的衣服，一開頭就表示，「料理的目的就是要帶給人們幸福，不管是吃的、還是做的人都很幸福，我們台南要借用某位特級廚師的力量，我們要來做黃金比例燒賣。」

▲▼黃偉哲備料的過程中還都自帶音效。

另外，黃偉哲也幽默表示，「雖然我不是特級廚師，但我是特級吃貨 ，今天的材料通通都很厲害喔！都是特級的材料，有台南的豬肉、七股的蝦、北門虱目魚、新市毛豆、將軍紅蘿蔔、將軍蘆筍、仁德玉米、國立台南附屬高級中學他們養的雞生的蛋，這很厲害喔！」

▲要有耐心才能捏出黃金比例燒賣。

介紹完準備的食材後，黃偉哲開始料理，過程中，他無論攪拌、切食材、灑粉，都自帶了相當歡樂的音效，像是「YA~YA~YA~」、「燈愣燈愣」，讓整個料理示範更加充滿趣味，雖然過程中出了點小小意外，但黃偉哲立馬使出「逆轉麵粉」，馬上就讓「黃金比例燒賣」完美出爐。

▲捏出的燒賣看起來相當漂亮。

在料理成品出爐後後，黃偉哲也笑著說，「黃金比例燒賣對我來說，真的太難啦！但吃一點都不難，雖然你可能沒辦法吃到，但生活中的黃金比例，台南好吃、好玩、好健康，一定要來喔！」

▲蒸5分鐘之後，熱騰騰的燒賣就出爐啦！

黃偉哲也不藏私分享製作宇宙黃金比例燒賣的作法：

食材：

中筋麵粉、蛋黃、蝦、柚子、豬肉、毛豆

步驟：

1.過篩80g中筋麵粉

2.篩完加入50克熱水 一顆蛋黃

3.攪拌、搓揉，用保鮮膜蓋起來20分鐘

4.去除蝦殼、剁碎豬肉、毛豆、雞蛋等彩色配料處理

5.麵團拿出來，搓成長條狀用保鮮膜蓋起來鬆弛10分鐘

6.鬆弛完後，分割，桿成圓形的麵皮

7.開始包料，放入第一項配料，折出皺褶再依序放入其他配料

8.做好幾顆之後，一起放進蒸籠蒸5分鐘

9.盛盤時加入柚子，刨些文旦皮末在燒賣上面，增添香氣



《全民煮好菜》料理之王影音投稿活動

影音投稿：109年9月30日（三）11:00 起至109年11月5日（四）23:59止。

人氣投票：109年11月6日（五）11:00 起至109年11月15日（日）23:59止。

影片格式

比例：1920*1080

大小：100MB內

片長：3mins內

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