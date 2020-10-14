柯文哲第一次秀廚藝　「茶香肉絲蛋炒飯」打包讓佩琪試吃

記者袁茵／台北報導

《ETtoday新聞雲》全新網路節目《料理之王》於10月23日正式開播，為了響應自己動手料理台灣在地食材，台北市長柯文哲也加入了料理的行列，首度下廚就直接挑戰「茶香肉絲蛋炒飯」，在料理過程中，柯文哲不斷強調「豬肉不含瘦肉精」，他的廚藝「不比陳佩琪做得差」，最後還貼心把成品打包回家，說要讓妻子嚐嚐看。

透過柯P廚藝小教室的示範影片，柯文哲此次化身為「料理之王」，全副武裝換上專業的料理裝備，強調必須「工欲善其事，必先利其器」，所以衣著要穿好，手也得好好洗乾淨。

為了挑戰3人份的「茶香肉絲蛋炒飯」，柯文哲所準備的食材清單，包括白飯750公克、木柵鐵觀音15公克、少許高麗菜、少許鹽巴、1/4顆洋蔥、少許醬油，以及台灣豬肉（小里肌肉）150公克。

對於如何做出一道蛋炒飯，柯文哲在影片中邊示範邊表示，要先將豬肉炒至7分熟，「生的部分沒有了就可以了！」過程中，他被問到豬是什麼來歷，柯文哲還搭上時事議題特別強調，「這保證是台灣豬，沒有瘦肉精的！」

柯文哲表示，蛋炒飯的靈魂就是蛋，所以要把蛋打均勻，還貼心提醒油不要加太少，免得到時候會黏鍋，接著開始炒洋蔥，「這個洋蔥吼，其實也是隨便啦，大概差不多就好。」

柯文哲強調，炒飯的飯一定要隔夜飯，因為剛煮完水分太多，隔夜飯炒才會粒粒分明，最後依照喜好加入醬油調味，並且把所有食材加入拌炒，就大功告成，「用的原料保證沒有瘦肉精！」

對於試吃自己親做的料理感想，柯文哲先沈默了一下然後表示，「沒有比佩琪的差！」隨後喊說要把茶香肉絲蛋炒飯打包，因為「一定要讓佩琪吃到我第一次煮的東西！」

▼柯文哲《茶香肉絲蛋炒飯》食材▼

白飯750公克、木柵鐵觀音15公克、台灣豬肉（小里肌肉）150公克、1/4洋蔥、少許高麗菜、少許鹽巴、少許醬油。

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史上最大廚藝選秀節目《料理之王》即將在10/23起，每周五21:00於ETtoday全平台播出；10/24起，每周六18:00於JET綜合台播出。