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黃偉哲絕不能輸陳其邁！　台南藍軍要求成立台積電專區

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▲台南市議員蔡育輝、李中岑和蔡淑惠質詢要求黃偉哲市長，展現大器前瞻布局，在大新營和安南區台糖用地設置台積電專區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育輝、李中岑和蔡淑惠質詢要求黃偉哲市長，展現大器前瞻布局，在大新營和安南區台糖用地設置台積電專區。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台積電已成「護國神山」，台南市議員蔡育輝、李中岑和蔡淑惠指出，台積電早在1997年就拜會陳唐山縣長，賴清德副總統卻把功勞全攬在自己身上，真是割稻尾大隊長，高雄市長陳其邁積極爭取台積電二奈米設廠，還酸台南肉燥飯還好而已，請黃偉哲展現大器前瞻布局，在大新營和安南區台糖用地設置台積電專區。

▲台南市議員蔡育輝、李中岑和蔡淑惠質詢要求黃偉哲市長，展現大器前瞻布局，在大新營和安南區台糖用地設置台積電專區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑細說歷史打臉賴清德，台積電落腳台南真的是賴清德喬出來的嗎？她說歷史會說話，陳唐山前縣長爭取南科落腳台南，什麼是前瞻，陳唐山的想法才是真正的前瞻？南科帶動台南的經濟，所以台積電在1997年的4月11日，就已經去拜訪陳唐山縣長，不去美國決定在台南紮根，是中央已解決水電問題，怎會是賴清德在臉書說，台積電是他喬的，請問他是怎麼喬的？賴清德割稻尾割的就很大！

▲台南市議員蔡育輝、李中岑和蔡淑惠質詢要求黃偉哲市長，展現大器前瞻布局，在大新營和安南區台糖用地設置台積電專區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑說，賴清德說了一句實話就是未來的50年，整個經濟會回歸到南部，陳其邁也看到契機要求橋頭工業區提早4年完工，希望黃偉哲市長能像陳唐山縣長一樣，種下一棵大樹，讓後人讚賞，在康寧大學附近有119公頃台糖用地，若未來學校因少子化退場，區塊連結腹地大，交通也便利，可提早規畫成為南科第二園區。

▲台南市議員蔡育輝、李中岑和蔡淑惠質詢要求黃偉哲市長，展現大器前瞻布局，在大新營和安南區台糖用地設置台積電專區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝說，溪北地區因為台南縣市合併已成為悲情地區，溪北人口外流嚴重因為缺乏就業機會，既然台積電選擇在南科設立五奈米及世界最先進的三奈米製程，黃偉哲市長更應該在台南設立一個台積電的專區，把世界第一的這隻金雞母繼續留在台南，大新營地區各有4百多公頃和2百公頃台糖用地是一個很好的選項，溪北出身的市長應為鄉親創造就業機會並讓台南轉型為科技大城。

蔡淑惠表示，台積電二奈米設廠台南不能沒有聲量，工業區土地非常搶手，安平工業區卻出現台南市政府擁有廠房土地所有權，廠房屬於中工的情形，導致有15個廠房無法租也無法賣，因為中工會阻撓，每次台南市政府都更都不順利，2.677公頃工業區土地市價一坪15萬大概可取得18億入市庫，為何依法取得土地無法依法買賣，台南市府產權應做妥善切割。

▲台南市議員蔡育輝、李中岑和蔡淑惠質詢要求黃偉哲市長，展現大器前瞻布局，在大新營和安南區台糖用地設置台積電專區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝也說，台南市府財務不好，安平工業區市府地沒租金收，大東夜市土地也是市府的，跟農會訂契約也沒租金收入，會不會太離譜，都是特權介入，統茂市地用十幾年誰管理，觀旅局都不知，市府問題很大，市有財產被佔用都不管。

▲台南市議員蔡育輝、李中岑和蔡淑惠質詢要求黃偉哲市長，展現大器前瞻布局，在大新營和安南區台糖用地設置台積電專區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，會立即著手清查，不容市地被占用，至於爭取台積電專區，前人不種樹後人曬太陽，承諾先思考119公頃台糖用地未來如何規劃。

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