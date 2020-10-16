孫大千砲陳柏惟推美豬蜜汁火腿：不當川普兒子太可惜

▲孫大千譏諷支持美豬進口的陳柏惟不當川普兒子太可惜。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）

政治中心／台北報導

基進黨立委陳柏惟表態支持美豬進口，但要吃不吃看個人，他個人認為美豬的蜜汁火腿超好吃，「吃過就知道多爽」，這一席話引來國民黨前立委孫大千16日在臉書開砲，指3Q委員沒有去當川普的兒子實在是太可惜了，講起話來跟川普一個樣，自以為是，不學無術，不懂裝懂，吹牛唬爛。

立法院日前召開聯席會議審查開放含有萊克多巴胺的美豬進口相關行政命令，陳柏惟在會後於臉書開直播，討論相關議題及立院攻防，同時還提到美豬有一項很好吃，就是蜜汁火腿，「吃過就知道多爽」。

陳柏惟在直播中批判，國民黨在只有部分委員聯席的聯席委員會中提出臨時提案，讓人看不懂，一要立院不能吃美豬、二要若吃美豬應收健康捐，他並不反對國民黨提這些提案，但應該是要向院會提出，而不是在聯席會提，如果在聯席會用臨時提案方式提出且獲通過的話，是立法權凌駕行政權。

對此，孫大千今在臉書PO文並附圖回擊，指立法院各委員會原本就是針對不同的領域進行分工，委員會當中的臨時提案，有許多都是建請案的性質，倘若有必要送入院會進行表決，立法院自有內規進行規範，反譏「當了這麼久的立法委員，怎麼會連這麼簡單的ABC都搞不懂呢？這不是在自取其辱嗎？」

孫大千強調，立法院原本就負起監督政府施政的責任，在委員會當中以臨時提案方式要求政府考慮課徵健康捐，究竟又如何侵犯了行政權？如果連分權政治的基本邏輯都沒有學過，就不要在這裡亂噴口水。早知道只有這樣的程度水準，選民恐怕寧願投廢票，都不願意投給3Q委員了吧？

孫大千反譏，既然3Q委員不在乎「你爸當年把你生下來」的恩情，要自我作賤身體健康，那麼就請說到做到，明年美豬進口後，請3Q委員在每天自己的直播節目開始前，先吃一塊由美豬製成的蜜汁火腿給大家看一看吧！3Q委員如此的「捨生抱美」，川普政府一定會感動涕零。

▲國民黨前立委孫大千。（圖／記者李毓康攝）

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