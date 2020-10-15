法博物館「成吉思汗展」遭施壓！怒控北京「審查」取消合作

▲法國布列塔尼公爵城堡歷史博物館取消與中方的合作，並將「成吉思汗與蒙古帝國」展覽延遲3年。（圖／翻攝自Facebook／Château des ducs de Bretagne）

記者吳美依／綜合外電報導

法國南特（Nantes）的布列塔尼公爵城堡（Château des ducs de Bretagne）歷史博物館，原定與中國呼和浩特的內蒙古博物館合作，舉辦「成吉思汗與蒙古帝國」展覽。但館方如今表示，由於北京介入實施「審查」，要求不可使用「成吉思汗」等字眼，因此決定取消合作，並將展期推遲3年。

綜合《衛報》、《法廣》與《德國之聲》報導，館方指出，中國國家文物局施壓要求改變展覽計畫，具體行動包括移除「成吉思汗」、「帝國」與「蒙古人」等關鍵詞彙，隨後又要求管理導覽手冊、圖例與地圖的權力。

博物館指出，此舉是「以明顯偏見元素重寫蒙古文化，有利於新國族敘事」，不僅是一種「審查」行為，也突顯出「中國政府針對蒙古少數族群的立場……變得強硬」。

館長吉耶（Bertrand Guillet）於12日發布聲明表示，館方「以我們所捍衛的人類、科學與倫理價值之名義」，決定結束與中方的合作展覽，而3年後的新展覽仍將維持原初主題，並從歐美博物館借取蒙古文物以供展覽。

據悉，此展覽原定19日開幕，先前已因新冠肺炎疫情延至2021年上半年，如今又因這場風波延期到2024年10月。此外，中國駐巴黎領事館目前尚未對此回應。

中國境內的蒙古族大約有650萬人，主要生活在內蒙古地區。中國政府9月宣布，將在當地實施新的語言教育政策，大幅增加漢語教育，減少蒙古語課程，引發強烈抗議。