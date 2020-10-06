碩士男停車對女同學襲胸　她崩潰忍4天報案...曝當下不敢抵抗理由

▲一起去學校取畢業證書竟趁女同學睡著脫衣揉胸猥褻。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／花蓮報導

花蓮一名胡姓男子與大學女同學相約一起吃飯，再返校拿胡男碩士畢業證書，一起遊車河，開車載女生返回住處時，見她疲憊閉眼休息，竟將汽車停在路旁，將女生襯衫解開手伸進內衣揉捏胸部猥褻得逞，事後女生報警，花蓮地方法院審結，依乘機猥褻罪判胡男6個月刑期，可易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

判決指出，胡男於去年暑假期間，約甲女（女同學）和另一名女同學一起去吃燒肉，用完餐胡男約甲女一起回學校拿胡男碩士畢業證書，但因為行政人員沒上班，胡男開車載甲女到鯉魚潭風景區散步，傍晚6點，胡男想載甲女回吉安鄉住處，途中胡男聽聞甲女疲憊想瞇一下，並誤以為甲女已睡著，竟將汽車停放在路旁乘機猥褻。

胡男第一次先以手隔著襯衫觸碰甲女左胸，第二次將甲女襯衫釦子打開、將內衣解開手伸進去揉捏甲女胸部，接著又隔著外褲觸摸甲女生殖器接續猥褻得逞，原本20分鐘車程，竟花了將近3個小時，將近晚上9點半才將甲女送回家。

事後甲女害怕的撥電話給另一名女同學，崩潰痛哭告訴這一切經過，更將遭猥褻的負面情緒發文在社群軟體Instagram上，在友人鼓勵下，過了4天提起勇氣向警方報案。

胡男遭警方約談時，矢口否認一切犯行，更說是甲女心甘情願，但甲女提出當下雖然閉著眼睛，根本不知道自己在哪裡，更怕制止或是呼喊救命，胡男會對她做出更可怕的事情。而案發後甲女也到身心科求診並接受心理測驗，心理衡鑑結果認為甲女於急性壓力事件後，出現顯著急性壓力相關症狀，不排除留下創傷後壓力症。

胡男於審理時坦承犯行，與甲女達成調解，甲女也幫忙求情，希望給予胡男從輕量刑，法官考量胡男碩士畢業，剛退伍待業中，又得扶養母親、外祖母，將他判刑6個月，易科罰金以1000元折算1天，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且判決確定1年內，要接受兩場次法治教育課程。

獨／西門町金髮妹削學生！不幫我會被二一...圍攻拗斗內動漫文創

►我該答應女友嗎？