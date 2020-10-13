淫教主少龍「輪椅+藍白拖」現憔悴身！法院將決定是否羈押

記者劉昌松／台北報導

華興靈修中心創辦人徐浩城(少龍)，涉嫌從2016年起，自創「仙女班」，灌輸仙女「精液可提升修行」等觀念，強行摸、吸6名仙女胸部，還企圖性侵因不舉而未遂，台北地檢署12日起訴少龍並請求法院重判，今天將遭收押近4個月的少龍提訊到法院，法官將開庭決定，是否繼續羈押因腎臟等疾病而健康日衰的少龍。

▲少龍徐浩城已經遭羈押近4個月，傳出健康狀況亮紅燈。（圖／記者林敬旻攝）

少龍自稱五教共主、心靈歌手、天斬大將軍，2016年起，要信徒提供200多名20到30歲，未交過男友且無性經驗的女兒加入仙女班，並頒發「道宮宮女新生活規則」，嚴禁「思親」、「思凡」，陸續有仙女不聽話被踢出，成員最後剩下約60多人。

北檢起訴少龍利用仙女們幾乎都是從小跟著父母修行，並推薦進仙女班，揚言如果仙女不聽話，不只會影響自己修行，還會連累家人，少龍並要求仙女們白天在少龍開設的太一電子檢驗公司上班、晚上都回到北市興隆路4段開設的靈修中心住宿，實際上是集中管理，也不准仙女們跟家人、親友聯絡。

▲少龍徐浩城已經遭羈押近4個月。（資料照／記者劉昌松攝）

有仙女因為私下和公司男同事見面，被少龍要求脫掉衣服，並斥責「下次如果有機會要跟妳做愛、把精液射給妳是幫妳提升的最快方式」；還有被害人曾因想跟家人同住，被少龍訓斥疏遠一段時間後，突然又被少龍召見，卻被少龍突襲舌吻約1分鐘，還摸著她的背部詢問「有沒有感覺(指性慾)」。

檢警6月16日對少龍以及靈修中心展開大搜索後，向法院聲請將少龍羈押禁見，少龍辯稱自己硬不起來，無法性侵，並以高血壓、心臟病、需要洗腎等病況，希望交保，但法院仍2度裁定羈押至今將近4個月，據了解，少龍身體漸趨衰弱，將再次力拼交保就醫的機會。

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