20歲妹子宮炎！淫邪推拿師扯「性高潮」有療效　摩鐵逼自慰排毒

▲女子夢夢（化名）接受推拿治療時遭逼「自慰排毒」，嚇得情緒崩潰隔天完全無法好好上班。（圖／Pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

20歲女子夢夢（化名）長期受婦科疾病所困擾，怎料治療期間她卻遭猥褻，信任的推拿師歐姓男子以「要達到性高潮才能洩出分泌物而得到治療」為藉口，要求夢夢在他面前「自慰排毒」，夢夢當下不敢拒絕，照做後隔天情緒崩潰，在家人鼓勵下才前去報警。台南地院近日審結依強制猥褻罪判歐男有期徒刑1年2月。可上訴。

沒有醫師執照的歐男在高雄開設一間國術會館，夢夢一家5口（包括爸媽及兄姊）2017年在朋友介紹下都會來找歐男治療，一個人每月的藥費約1萬3000元至1萬6000元不等，由於成效顯著，歐男深得夢夢全家人的信任及尊重，而他一直以來也都知道，夢夢有子宮壁無法收縮，致陰部產生分泌物而無法改善的困擾。

歐男2018年4月19日下午3點多撥電話給在台南某餐廳工作的夢夢，宣稱近期有很多人來找他看診療內分泌問題，並約夢夢至安平老街附近一摩鐵見面治療。夢夢因信任醫師，不疑有他前去赴約，怎料進摩鐵後，歐男就以夢夢子宮發炎，要達到性高潮才能洩出分泌物而得到治療為藉口，誘使夢夢裸露下體躺在他面前自慰。

夢夢當下有些遲疑，不過擔心若不聽從，恐會招來歐男不愉快而拒絕再為她治療，所以僅小聲表示：「我沒辦法」、「我可以不要嗎？」接著就乖乖照做。夢夢返家後越想越覺得奇怪，隔日上午上班一半突情緒崩潰，馬上撥電話向哥哥哭訴，最後在家人陪同下才鼓起勇氣前往警局報案。

法庭上歐男矢口否認犯行，辯稱當日僅是要替夢夢處理腳酸問題，沒想到按摩到一半夢夢就表示自己陰部發炎，接著更直接拿起按摩棒開始自慰，他只好坐在旁邊的桌子抽煙。

台南地院審理時認為，夢夢一家人長期接受歐男治療，對他信任度很高，雙方確實沒有任何糾紛仇怨而有陷害彼此的必要，法官審酌他為逞一時性慾，竟利用夢夢對她的信任及尊重違反女方意願強制猥褻，審結依法判處有期徒刑1年2月。全案仍可上訴。

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