修法遭批「綠色恐怖」　王定宇2點打臉國台辦：干你X事！

▲王定宇。（圖／記者邱顯燁攝）



記者邱茀濱／綜合報導

綠委王定宇今（14）日被國台辦點名，嗆說民進黨一些政客以「修法」手段，阻撓、限制兩岸民間交流，製造「綠色恐怖」。對此，他在臉書以2點打臉國台辦發言人朱鳳蓮，並強調「身為台灣國會議員，我只需要向台灣人民負責，而台灣的事...干你X事！」

國台辦發言人朱鳳蓮稱，民進黨一些政客近來以所謂「修法」等手段，強行阻撓、限制兩岸民間交流，製造綠色恐怖，現在又變本加厲，把黑手伸向台灣大專院校和兩岸學術交流，這樣的倒行逆施，與兩岸民眾希望加強交流的共同願望和實際需求背道而馳，不得人心。

事實上，王定宇先前提案修正「兩岸人民關係條例」，擬規定台灣各級學校若與中國有私下簽署一中承諾書配合中共統戰，將被教育部責令停招中國學生，且目前已經一讀通過。

王定宇以2點打臉國台辦的「謬論」，他指出哪個國家的「民間交流」還得先簽「政治宣告」？而且是出賣自己國家的的「一中」承諾書，國台辦是在說醉話嗎？

第二，他認為台灣的國會議員是人民一票一票「真普選」出來的，而國會議員依據議事規則立法、修法，全程還有直播，媒體也不姓「黨」，這樣的修法過程叫「民主」。

針對國台辦聲稱「製造綠色恐怖」，王定於舉例，香港連「真普選」都不敢、新疆用集中營關押百萬維吾爾族、內蒙消滅蒙古人的語言、文化、歷史、宗教等，這才是「共產獨裁恐怖」。

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）



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