民進黨：蔡英文未對媒體換照發言　相關新聞有誤導視聽嫌疑

▲民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男、陶本和／台北報導

針對有媒體14日以《林錫耀：民進黨關中天子虛烏有 總統：尊重行政院》為題的報導，民進黨發言人謝佩芬表示，該則新聞報導內容並未向民進黨求證，相關發言亦與實際情形不符，顯有誤導視聽的嫌疑。

謝佩芬指出，事實上，在民進黨14日中常會中，民進黨秘書長林錫耀說法為：「這一次其實還是要由NCC依照法令、專業，及過去六年的情形來做把關和獨立的審查，但是國民黨不知道為什麼主動放話說我們要把它關掉，關不關是NCC的事情，我們必須知道這是一個獨立審查的過程。過去這幾年，其實它的表現，台灣民眾心裡應該有數，社會自有公評。」而黨主席蔡英文和列席的行政院政委黃致達，皆未對中天電視台換照一事發表任何言論。

謝佩芬強調，該媒體報導並未查證，又將蔡英文、黃致達及林錫耀未說的話塞到嘴裡，呼籲媒體應善盡查證之責，特此澄清。

另外，有黨政人士表示，去年6月23日，有網紅透過網路發動反紅媒的運動上凱道，「那天雖然是陰天、下雨，結果到場的人至少超過十萬人，而且很多都是年輕人，這是非常驚人的社會能量」，因此可見得，社會對於中天顯然有相當不滿，社會對反紅媒有高度的要求，這點未來應該也會是關注的議題。

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