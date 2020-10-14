國台辦「台灣自古屬於中國領土」之說　民進黨：無助和緩台海局勢

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）



記者邱茀濱／綜合報導

10月25日「台灣光復節」即將到來，中國方面宣稱會舉行相關慶祝活動，國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日表示，「台灣自古屬於中國領土」，第二次世界大戰結束後，被日本殖民統治50年的台灣於1945年10月25日光復，回歸祖國的懷抱。對此，民進黨發言人謝佩芬重申，台灣從不屬於中華人民共和國的一部分。

針對台灣光復75周年紀念日，朱鳳蓮表示，這是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰取得的重要成果，「在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年之際，兩岸同胞以多種方式紀念台灣光復這一重大歷史事件，緬懷先烈歷史功績、回顧共禦外侮的英勇鬥爭、弘揚偉大的抗戰精神，對於維護國家主權和領土完整，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程具有重要意義。」

謝佩芬對此回應稱，國台辦的發言無助於和緩台海局勢，而且政府已一再嚴正表示，「中華民國是主權國家，台灣從不屬於中華人民共和國的一部分。」

事實上，國民黨主席江啟臣上週在中常會強調，台灣光復更是中華民國與台灣的重要歷史連結，然而在中共當局擴大舉辦慶祝典禮，民進黨政府刻意忽視的雙邊操作下，竟然造成光復節在台灣逐漸被遺忘，卻在北京大肆慶祝的荒謬景象。

他進一步強調，國民黨更應該堅持立場，喚醒國人對光復的重視，黨內已經著手規劃台灣光復節的系列活動，從學術性的研討會，到歡欣團聚的音樂會，讓大家不管是透過知性的探討，或是感性的歡慶，都能有機會更深思台灣光復的意義。

▲謝佩芬。（圖／記者周宸亘攝）

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