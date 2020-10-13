美國推動對台7大軍售「3項已通知國會」　吳釗燮回應了

▲美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

美國政府擬計畫大幅加碼對台軍售規模，根據路透社報導，熟知情況的3名消息人士13日透露，美國白宮現正推動出售台灣先進武器案，近日已針對其中3個武器系統向國會發出軍售通知，以待國會通過。對此，外交部長吳釗燮表示，目前外交部還沒有接到正式的通知，待接到通知後會對外說明。

路透社日前報導，在美國總統川普對中國大陸加大施壓情況下，目前有多達7個重大的武器系統已進入對台灣出口的程序。有不願具名消息人士13日指出，美國國會參、眾兩院外交委員會的領導議員已接獲通知，計畫中的軍售項目已有3個獲得國務院同意。國務院負責監督對外軍售。

行政院長蘇貞昌13日上午率領行政團隊赴立法院進行施政報告，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，這是美國出售防衛性武器的既定方式，目前外交部還沒有接到正式的通知，待接到通知後會對外說明。

吳釗燮指出，過去這段時間大家都可以看到，台灣受到中國軍事威脅的情形越來越重，美國政府依照對台六項保證、台灣關係法持續提供我方防衛性武器，外交部對美國政府表達感謝之意。

吳釗燮也說，希望台灣提出申請的防衛性項目，美國政府亦能依照對台六項保證、台灣關係法持續對台出售。

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