「4年已7度軍售」美國務院批准對台軍售3武器　外交部：密切聯繫！

記者陶本和／台北報導

針對美國可能出售台灣7項先進武器中，3項近日已獲國務院批准。對此，外交部發言人歐江安13日表示，我國政府持續基於整體國防安全情勢就各項防禦需求與美方密切協調聯繫，美方正進行相關審查程序；但我方尚未接獲正式通知，待美方正式知會國會後，將適時對外說明。

▲漢光34號演習，愛國者三型飛彈。（資料照／記者李毓康攝）



根據外媒報導，川普政府加大對大陸的施壓，對台銷售多達7項先進武器系統，已進入出口程序，參議院外交委員會、眾議院外交事務委員會主席都已接獲通知，有3項已獲得國務院批准。

據中央社報導，已獲通知核准的這3個武器系統是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS），還有空對地飛彈由波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM－ER），以及裝置在F-16戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台。

對此，外交部稍早表示，台美關係緊密友好，美國政府多年來一貫重申《台灣關係法》及「六項保證」的對台承諾，過去4年來更已7度對台軍售，以實際行動展現美方對台灣安全的堅定支持，協助提升台灣的防衛能力。

外交部強調，我國政府持續基於整體國防安全情勢就各項防禦需求與美方密切協調聯繫，美方正進行相關審查程序；但我方尚未接獲正式通知，待美方正式知會國會後，將適時對外說明。

外交部指出，中國大陸不斷以軍事挑釁破壞兩岸及區域穩定，更凸顯台灣加強自我防衛能力的重要性；未來我國政府也將持續在台美關係的良好基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

▼漢光34號演習，愛國者三型飛彈。（資料照／記者李毓康攝）



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