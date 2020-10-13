力邀安倍晉三明年來台演說　外交部：他深受國內各界景仰

▲日本前首相安倍晉三。（資料照／路透）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委郭國文、何志偉等7名跨黨派委員13日舉行記者會，將邀請日本前首相安倍晉三訪問台灣，並進行國會演說。對此，外交部發言人歐江安稍早表示，安倍晉三多次歡迎我方加入CPTPP及支持台灣參與WHO等國際組織，深受我國內各界景仰與敬佩，我國將持續致力積極強化提升台日全方位友好合作夥伴關係。

身為亞東國會議員友好協會會長的郭國文與副會長何志偉，率領跨黨派立委，以及前東京都議員野崎孝男等，今天在立法院一起舉行「邀請前元首安倍晉三訪台演說」記者會，期望邀請安倍晉三於明年訪問台灣，並進行國會演說。

對此，歐江安表示，外交部對立法院「亞東國會議員友好協會」會長郭國文等跨黨派立委，長年積極推動台日國會外交的努力與貢獻表示高度肯定與感謝。

歐江安表示，安倍曾多次表示「台日共享基本價值，彼此互為重要夥伴與珍貴友人」，並歡迎我方加入CPTPP及支持台灣參與WHO等國際組織，深受我國內各界景仰與敬佩，將持續致力積極強化提升台日全方位友好合作夥伴關係。

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