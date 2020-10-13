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陸外交部長王毅：南海不應成為「砲艦橫行」之海

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▲▼澳洲與美國軍艦進入南海。（圖／路透）

▲澳洲與美國軍艦進入南海行動。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對南海局勢複雜，中國大陸外交部長王毅13日表示，南海不應成為大國博弈之海、砲艦橫行之海，中國和東協國家完全有能力、有智慧、有責任維護南海的和平安寧，爭取早日達成「南海行為準則」。

王毅近日展開東南亞五國訪問行程，在完成柬埔寨訪問後，目前到訪馬來西亞，後續還包括寮國、泰國與過境訪問新加坡。13日，王毅在吉隆坡與馬來西亞外交部長希沙慕丁共同會見記者。

▲▼當地時間2020年10月13日，中國國務委員兼外長王毅在吉隆坡，與馬來西亞外長希沙慕丁共同會見記者。（圖／中國大陸外交部網站）

▲10月13日，中國國務委員兼外長王毅與馬來西亞外長希沙慕丁會見記者。（圖／中國大陸外交部網站）

王毅在現場強調中馬八點共識，包括加強戰略協調、深化抗疫合作、探討建立三個重要通道（人員、物資、糧食）、加快共建一帶一路、構建開放型世界經濟、推進中國－東協合作、維護南海和平穩定、加強國際事務合作等。

王毅強調，「我們都認為南海不應成為大國博弈之海、砲艦橫行之海。」中國和東協國家完全有能力、有智慧、有責任維護南海的和平安寧。雙方應排除外部因素干擾，繼續落實《南海各方行為宣言》，爭取早日達成有效並有實質意義的「南海行為準則」。

他說，中馬同為亞洲發展中國家和新興經濟體代表，應共同捍衛和踐行多邊主義，反對霸權主義和強權政治，推動亞洲振興和世界發展。

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