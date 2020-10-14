中天點名預設偏頗立場？NCC新委員王維菁、林麗雲申請迴避換照案



▲20201013中天新聞 昔反旺中！ 林麗雲、王維菁任中天聽證會「主持人」，內容畫面。



記者陳世昌／台北報導



今年8月新上任的2位NCC任委員王維菁、林麗雲14日突然申請迴避審議「中天新聞」換照案。NCC發言人翁柏宗表示，迴避主因是中天新聞在前一晚報導中「點名2位委員在反媒體壟斷活動中有預設立場，對中天新聞換照審議恐有偏頗」，但委員會最後以無具體事證，全票一致同意不需迴避。





▲NCC委員林麗雲（圖／記者陳世昌攝）



2位委員是在14日的委員會中以臨時動議方式，提案申請迴避審查中天換照案。中天新聞台6年效期執照即將在12月11日到期，NCC目前正在審議中天提出的換照申請案，由於中天新聞台近年來違規個案居新聞台之冠、政治立場明顯，成為社會關注焦點，NCC更首開先例於10月26日高規格召開換照聽證會，也有政治人物指出是執政黨預謀要撤銷中天新聞台執照，使本案充滿政治味。



翁柏宗強調，這是按照NCC會議議事要點、行政程序法規定辦理。委員會認為2位委員的反媒體壟斷主張，立場都是基於維護媒體市場的多元、保障言論自由與多元文化呈現的核心價值。當時NCC曾提出《反媒體壟斷法》，2位委員的主張與NCC立場是一致的。

委員會認為王維菁、林麗雲的立場不是針對特定媒體，其核心價值是一種普世價值，所以委員會認為其執行勤務沒有會偏頗之虞，全體委員一致同意依法不需要迴避。





▲NCC委員王維菁（資料照片／記者陳世昌攝）



2位委員是否回避審議中天新聞台換照審議，對案件有何差別？翁柏宗表示，2位委員是否迴避，除了與會委員數量由7人變成5人，在審議程序上並沒有差別，主要是委員會認為沒有必要迴避。

翁強調，委員會是合議制，程序上還是會請當事人或利害人到會陳述意見，然後委員會以合議方式做出結論，結論是經過討論出來的結果。

