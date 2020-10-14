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國軍擬於東引佈建「地對地」飛彈　射程可直攻上海、南京

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▲▼三軍聯合火力打擊實彈射擊-空軍防空部射擊天弓三型防空飛彈。（國防部提供）

▲三軍聯合火力打擊實彈射擊-空軍防空部射擊天弓三型防空飛彈。（國防部提供）

記者陶本和／台北報導

共軍近期頻頻擾台，台海情勢漸趨緊張。根據國防部公告，「連江縣東引161重要軍事設施管制區」及限建範圍已生效，而空軍也公告，將以4億元新建統包工程。這被認為是於東引佈建「地對地」飛彈基地，目標可直攻上海、南京、福建、廣州等重要設施。

軍方人士指出，這幾年強化不對稱作戰，態度上白話一點講，就是不畏戰、不避戰，要持續自我強化，讓敵人審慎評估，若真的武統台灣，可能造成的他們自己的代價與自我傷害有多少。

根據國防部所公告，確實「連江縣東引161重要軍事設施管制區」及限建範圍，已經在10月2日生效；同時，空軍在政府電子採購網上也公告，將在馬祖東引進行新建統包工程，經費約4億218萬元。這讓外界認為國軍將可能在這裡建置飛彈基地。

對此，軍方並未證實此訊，但根據預算編列及限建公告齊發，外界認為這很可能要進駐「地對地」飛彈，包括天弓三型、雄三、甚至雄風巡弋飛彈，若依照各型飛彈的射程來看，未來很可能是針對上海、南京、廣州或福建等東南沿海重要城市以及重要設施。

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