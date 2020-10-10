陳廷寵批役期縮短「國軍戰力0」　季麟連：講的話是一針見血

記者袁茵／台北報導

前陸軍總司令陳廷寵批評，義務役期縮短，導致國軍戰力幾乎是0，掀起外界正反聲浪。中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連受訪時解釋，陳廷寵發言有點被曲解，但對方是一個很耿直的人，「講的話是一針見血！」

季麟連10日出席在台北市政府市民廣場舉辦的「璀璨雙十 捍衛中華踩街嘉年華活動」，針對陳廷寵講台灣戰力問題，他表示，陳廷寵是一個很耿直的人，那天講了一個完整發言，「我們都很支持，可惜有點曲解！」

▲中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連。（圖／記者袁茵攝）

季麟連指出，國家戰略包含政治、經濟、心理與軍事，軍事只是一個部分，尤其大家知道總體戰力是有形乘以無形，買再多裝備都是在有形戰力，然而從東征北伐到抗日，國軍都是處於劣勢，有形戰力不足，「但我們無形戰力很強！」只有無形戰力凌駕敵人，才可發揚有形戰力於極致。

季麟連提到，「我們最弱的地方是後備戰力！」總共17萬人，但作戰不是一次打完，抗戰都打了8年、22次會戰，「我們後備戰力真糟糕！」不久前美軍退伍人員觀摩漢光演習，一口同聲提出此問題，「你看我們現在後備只有4個月，扣掉軍訓剩2個月，2個月休假16天，第一週還是調適週，連步槍細部分解都沒做，真擔心後備戰力。」陳廷寵講得是一針見血，但很耿直，沒時間詳細跟大家報告。

季麟連話鋒一轉，突然提及國防部長嚴德發，「現在國防部長嚴德發很辛苦，了不起！75年來沒有任何部長現在承受這麼大壓力，但做得很好，尤其昨天說『自己國家自己救』，了不起！」

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