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教召年限擬從退伍8年延長至15年！　2007年後才「登出」的注意了

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲教召將變硬了，新制2022年上路。（示意圖／翻攝國防部發言人臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

2007年之後才「登出」國軍的退伍弟兄注意了！教育召集新制將改為一年一訓、一次14天，預計2022年上路。而國防部為滿足戰力需求，研議將教召選充年限，從原本的退伍後8年內，延長為退伍15年內，推估2007年以後退伍未滿15年、且未除役的後備軍人，將是新政策上路後的教召對象，而此包括志願役和義務役官士兵；至於軍事訓練役的後備軍人則維持原規定。

總統蔡英文發表國慶談話提到，教召確實變得更加精實，而在常後一體的原則下，接下來後備動員制度改革，將快速推動。

國防部長嚴德發近日表示，未來教育召集將由現行的2年一訓、一次5至7天，改為一年一訓、一次14天，訓量將由原本的12萬增加至26萬人，預計2022年達成目標，國防部也研議增加教召人員薪資為1.2至1.5倍。

▼軍事訓練役的後備軍人因人數充足，則維持原規定，選充年限依舊是退伍8年內。（示意圖／翻攝國防部發言人臉書）

國軍T65K2步槍。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

依照現行的發給召集津貼，分別為士兵每日700元，士官每日800元、軍官每日900元；未來調整後士兵一天可領840至1050元、士官可領960元至1200元、軍官則可領1080元至1350元。

《自由時報》報導，為滿足戰力需求，國防部研議將志願役和義務役官士兵教召選充年限，從原本的退伍後8年內，延長為退伍15年內；至於軍事訓練役的後備軍人因人員充足，則維持原規定，選充年限依舊是退伍8年內。

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