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騎士遭撞飛！PO文起底士官長違規　她還原經過「大逆轉」：想帶風向

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記者蔡儀潔／綜合報導

屏東一起汽機車車禍近日在網路掀起熱議，事後駕駛被起底是空軍七大某中隊的劉姓士官長，疑似違規在黃色網狀線回轉，造成烏姓騎士撞傷左手骨折。劉姓士官長的妻子今（13）日還原事情經過，並表示「我先生是堂堂正正的中華民國軍人」，絕對沒有不聞不問，該賠的不會逃避，但對方不能一直搞小動作，甚至想在網路帶風向。

▲重機騎士「狂叭3秒」爆撞骨折。（圖／翻攝「爆廢公社」）

網友12日透過臉書公佈26秒行車紀錄器影片，畫面顯示，事發於6月6日上午8時許，重機騎士行駛在台3線忠孝路、屏東高中前，當時路口號志閃爍黃燈，一輛白色轎車準備在黃網狀線回轉，騎士遠遠看到猛按喇叭長達3秒，最後仍煞不住，硬生生撞上轎車左側車頭，整個人翻滾摔車。

網友起底，白車駕駛為空軍七大某中隊的劉姓士官長，在屏東高中校門口前違規回轉，造成烏姓騎士撞傷左手骨折，事後「漠不關心」，並強調發文並非大型重機討拍，歡迎網友留言一同討論。

▲影片超過3000人按讚，直呼「十次車禍九次快，優良教材」、「有時間按喇叭沒時間煞車」。（圖／翻攝「爆廢公社」）

不過，劉姓士官長的妻子今（13）日在臉書PO文，強調騎士的說法模糊，並還原事情經過。當天，丈夫送小孩去學校自習，不料發生這起車禍，她陪同丈夫到交通大隊做筆錄，員警將完整行車記錄器影片播放，即烏男從九如出發到車禍現場，「我google了一下路程大約8.3公里，他是如何花短短幾分鐘到達。」

「當然我並沒有說我先生沒錯，因為當下我致電烏先生的母親時，就表達了我們的歉意以及願意負起賠償責任」，原PO表示，師傅發生後第一時間，丈夫回報單位長官，也聯繫產險公司，告知車禍發生狀況，詢問進一步的處理方式。

然而之後來回聯繫的過程卻是一波三折。根據原PO說法，產險公司只願意賠償24萬，落差太大沒談成，首先最有爭議的是重機，烏男開了近30萬元的維修費，但產險公司提供查詢該台重機的市場價值大約12萬。

再者是薪資，烏男說他要休養6個月，每月3萬元，所以要18萬元，但是產險公司要求他提供薪轉證明或勞保投保資料，卻都拿不出來，而且醫師所開的診斷證明，僅提宜休養2個月，所以產險公司僅願意理賠2個月法定最低工資。其餘的醫療費用因為有單據，故無爭議。

至此，因初判雙方都有過失，但劉姓士官長肇責較大，所以雙方都以轎車駕駛7成、重機駕駛3成來談，結果破局。原PO說，「因為我先生是軍人身份敏感，也不想讓他熱愛的國軍因他蒙塵，他也立即再送第二次調解，也是希望事情能儘快圓滿落幕。」

▲▼ 方艙醫院首位治愈者。（圖／看看新聞）

▲事發畫面。（圖／翻攝「爆廢公社」）

第二次的調解很快就召開，因劉姓士官長在台東工作，由妻子代理出席。當天，烏男一行四人到場，再次強調他要60萬的7成，就是45萬，一毛錢都不能少！原PO內心OS，60萬的7成是42萬吧。

原PO當下表明先生有錯的部分都願意負責，但理賠應有憑有據，「不是開多少我們都要接受，我們要的是合理的數字。」烏男一口咬定就是要60萬的7成45萬，一毛錢都不降。離譜的是，陪同烏先生來的那位長輩，大聲嗆說，「不然大家就來走法院，我告訴妳啦！我知道妳先生在做什麼的啦。」

他還沒說完就被轎車方的理賠專員打斷，「她先生做什麼工作與這件車禍並沒有關係，你不需要拿這個來說。」然後烏男講了一句要就45萬，不然沒什麼好談的，就上法院吧！說完屁股拍拍就走，一場調解會花不到10分鐘。調解委員無奈表示，只能走法院讓法官裁決了。

事後，原PO很氣憤的向丈夫說，「你當軍人關他什麼事，我們不偷不搶，憑什麼受這種威脅？！大不了就走法院，該賠多少就賠多少，不需要受這種氣。」不過士官長仍希望能和解，烏男卻去軍中投訴，說他們「不聞不問」，導致一連串的回報進度以及被長官關切。

其間士官長也願意將賠償金額提高到40萬，對方堅決不肯，表示那還是上法院好了，然後轉頭繼續跟軍中施壓，「我先生就要一次次的回報，每一次看他這麼鬱悶及煩心，我都很心疼，但也有些不爽。」

原PO強調，寫這麼多除了想還原事件經過，一方面也是對方一直往軍中投訴，甚至發文到網路，乃至於有了新聞，導致丈夫要承受更大壓力，不知道對方是否認為這樣就會屈服，「他說多少我們就要賠多少？」

「我先生是堂堂正正的中華民國軍人」，原PO強調，就算這件車禍有錯，但兩人絕沒有不聞不問，「該我們賠的我們不會逃避，但你不能一直搞小動作以及想在網路帶風向！我們一開始就表明我們願意負責的立場。」

原PO最後懇請軍中長官們，「請你們腰杆打直，不要輕易的妥協，如若我們讓對方予取予求，那麼所有國軍都是待宰的肥羊，想要多少要多少。也請不要讓我們國軍弟兄們及軍眷們覺得屈辱！！！我不想要說軍人軍眷多偉大，我先生他也是領了薪水為國家做事而不是志工，所以，什麼心酸都是我們該受的。我不求大家高看我們，但也別想讓我們吞下這不合理的一切。」

貼文發出後再次引發網友熱議，「這種不剎車只按喇叭活該下次就進棺材了」、「加油~堅持立場 讓法院去評估吧！」、「次見證「網路」的力量 真的不要隨便在網路上給建議 永遠不知道幫到的人是什麼樣子」、「很多人一聽到對方軍職就高潮，覺得可以凹一筆」。

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