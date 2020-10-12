幾乎每月就發生1起車禍！　李明賢揭「北市最危險公車路線」





▲國民黨台北市議員李明賢。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區日前發生一起藍26路公車衝撞人行道，導致1名民眾身亡悲劇，引發外界對公車交通事故的重視。台北市議員李明賢12日提及，大南客運承德幹線從2018年至2020年7月發生20起事故，等於幾乎每個月1起，堪稱是全北市最危險公車路線。

台北市議會交通委員會12日邀請交通局長陳學台與相關官員報告，包括台北市議員李明賢、陳炳甫等人針對「公車評鑑內容」提出質詢。李明賢表示，現階段公車評比重視旅客服務品質與駕駛管理（40%），反而是運輸工具設備安全占比偏低（29%），甚至行車肇事率占比更是低到12%，到底是安全重要還是品質重要？

李明賢提到，台北市公車肇事件數從2018年的168件、2019年197件，今年光是7月截止就已經有180件，肇事漸次逐年增加，而肇事原因第一名居然是「不明原因肇事」，第二名才是換道不當、未注意前方人車動態，到底是什麼「原因不明」？如此歸納方式根本是便宜行事，也無法明確分析出真正的肇事原因。

李明賢表示，大南承德幹線從2018年開始躍居危險路線第一名，2019年整年度單一路線發生10起車禍，然而大南客運在北市公車評比，仍在2019年第一季、第二季都列為北市「績優公車」，形同績優公司旗下居然有危險公車的弔詭現象；

而公車肇事近3年分別造成95人、125人、124人受傷，並且今年的事故中已造成6人死亡，各項數據逐年激增，是否代表北市府公車評鑑機制出現問題？

台北市交通局公運處處長常華珍承諾，行車肇事率已從10%提高到12%，10月舉行的專家評比會議，會討論再次調整比例。

陳學台也提到，為了擴大公眾參與，從明年3月開始，公車評鑑委員會將調整為新增3位市民代表，取代原有的交通運研所、財政局、主計處代表。

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