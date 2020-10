國慶日不是中華民國生日？　國民黨文傳會、國際部意外不同調

▲國民黨推特發文認為國慶日非中華民國生日。(圖/翻攝自國民黨推特)

記者蕭羽耘/台北報導

國慶日昨天落幕,卻意外掀起 「國慶日非中華民國生日」的話題,就連國民黨內部也引起爭辯,不同部門間有不同的見解。

國民黨文傳會在109年度國慶日推出,臉書大頭貼「國慶日」特效框,主視覺以紅色呈現,雙十作為頭貼外框,底部則貼上滿滿國旗,並在上方寫上「中華民國生日快樂」。

不過,黨內部分人士、部門,並不贊同國慶是中華民國生日。台北市議員徐巧芯9日應景換上特效,在臉書解釋道,10月10日是中華民國國慶日,但國慶日並不是中華民國的「生日」,而是革命黨人發動武昌起義的日子,武昌起義的成功推翻滿清,結束中國歷史上長達兩千年的帝制,建立民主共和的中華民國。

▼徐巧芯對國慶日下註解。(圖/翻攝自徐巧芯臉書)

國民黨國際部10日下午為糾正駐美代表蕭美琴發言,也寫下「10/10 is the national day, not founding day」。

對此,國際部副主任何志勇解釋,之所以發文糾正,主要是要打臉蕭美琴稱今年雙十節是「台灣109歲生日」,但其實國慶日是中華民國的國慶日,且1912年在大陸創建,不是在台灣,意外與自家文傳會不同調。