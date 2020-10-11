國慶日不是中華民國生日？　國民黨文傳會、國際部意外不同調



▲國民黨推特發文認為國慶日非中華民國生日。（圖／翻攝自國民黨推特）

記者蕭羽耘／台北報導

國慶日昨天落幕，卻意外掀起 「國慶日非中華民國生日」的話題，就連國民黨內部也引起爭辯，不同部門間有不同的見解。

國民黨文傳會在109年度國慶日推出，臉書大頭貼「國慶日」特效框，主視覺以紅色呈現，雙十作為頭貼外框，底部則貼上滿滿國旗，並在上方寫上「中華民國生日快樂」。

不過，黨內部分人士、部門，並不贊同國慶是中華民國生日。台北市議員徐巧芯9日應景換上特效，在臉書解釋道，10月10日是中華民國國慶日，但國慶日並不是中華民國的「生日」，而是革命黨人發動武昌起義的日子，武昌起義的成功推翻滿清，結束中國歷史上長達兩千年的帝制，建立民主共和的中華民國。

▼徐巧芯對國慶日下註解。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

國民黨國際部10日下午為糾正駐美代表蕭美琴發言，也寫下「10/10 is the national day, not founding day」。

對此，國際部副主任何志勇解釋，之所以發文糾正，主要是要打臉蕭美琴稱今年雙十節是「台灣109歲生日」，但其實國慶日是中華民國的國慶日，且1912年在大陸創建，不是在台灣，意外與自家文傳會不同調。

