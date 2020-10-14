開冷氣關車窗！女童頸椎變形「失禁、心跳驟停」　媽渾然不知





▲媽媽關窗開冷氣致4歲女兒頭卡車窗。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

自己開車年幼的孩子該怎麼辦？就在近日，廣東東莞一名媽媽開車時就將只有4歲的女兒單獨留在後座，結果發生的慘案值得廣大家長的警惕。行駛中，孩子因好奇把頭伸出窗外，而媽媽覺得天氣太熱，就關了車窗開冷氣，將近5分鐘後才發現孩子頸部被車窗夾住。送醫時，孩子渾身抽搐，小便失禁，已出現心臟驟停。

據《看看新聞》報導，東莞東華醫院總院兒科副主任劉清彪回憶，孩子當時來的時侯已經持續抽筋、小便失禁、消化道出血的情況。醫生表示，檢查的時候發現孩子的脖子還有勒痕，而且從片子來看，她的頸椎已經變形了，「正常來說我們的頸椎是有S曲線的。」

女童為什麼傷成這樣？劉清彪詢問家屬病史，結果大吃一驚這竟然是女童的媽媽親手造成的！原來，事發當天，媽媽正在開車，4歲的孩子獨自坐在後排，「也沒有坐上安全座椅。」

因為天氣十分炎熱，媽媽把車窗全部都打開了，好奇的孩子還將頭探出了窗外。行駛了一段時間後媽媽也覺得熱，認為是時候要開冷氣了，就果斷升起車窗開冷氣。

▲幸好孩子已經康復。（圖／翻攝自看看新聞）

意外就在這時發生了！幾分鐘後，媽媽發現車裡的熱還沒有散去，就看了眼自己左右的車窗，「都關好了呀，怎麼還熱？難道是後排車窗沒關？」於是，她往後瞟了一眼，嚇一跳孩子的脖子已被車窗夾住！

醫生瞭解，媽媽發現的時候女童已經被夾了將近5分鐘，並出現了一系列心臟驟停的症狀，一番搶救處理後，媽媽馬上將女童送院救治。

經過10多天的努力，女童逐步脫離生命危險，身體情況一天天好轉，慢慢恢復正常，目前已經康復出院。

汽車業內人士提醒，升降車窗時一定要注意多看一眼，千萬不能偷懶，一定要確保安全的情況下再開車，此外還應儘量避免讓孩子獨自坐在後排，就算使用了兒童安全椅也一定要多加留心。

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