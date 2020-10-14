無法確定誰是生父！輕熟女將親生兒子「12F拋下」…臍帶掛電箱

▲她將親生兒子扔出窗外。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

去年10月中旬的一天早晨，南京鼓樓區一家旅館樓下的院子內有人發現了一具剛出生男嬰的屍體。原來，男嬰親生母親因認為無力撫養，且無法確定孩子的生父，竟殘忍地將剛在房間內生下的孩子，裝入塑膠袋內致其窒息死亡，並於當夜從12樓扔出窗外……。

據《揚子晚報》報導，2019年年初，36歲的王蘭與情夫朱小斌發生了幾次婚外兩性關係，發現自己懷孕後，她不確定孩子到底是誰的，只把自己懷孕的事告訴了丈夫吳林。

因覺得經濟壓力較大，丈夫要求王蘭流產該胎兒，她嘴上說同意，但一直拖著沒有去流產。 2019年5月，為解決兒子戶籍，無法就地入學問題，兩人協議離婚，但離婚後仍在一起共同生活。

10月17日下午，王蘭在當地一家旅館的廁所內產下一個男嬰，因產後疼痛、出血，未仔細查看男嬰狀況。因無法確定男嬰的生父，且由於經濟原因無力撫養，王蘭用浴巾包裹該男嬰，放置於2層塑膠袋內並將袋口打結，棄置於廁所內。

當晚12點左右，王蘭拎著裝有男嬰屍體的塑膠袋悄悄走出旅館客房，將袋子從12樓過道的窗戶拋向樓下。

第二天早晨7點多，有人在旅館院子裡發現了男嬰的屍體。警員趕至現場，初步勘查發現死嬰身邊有疑似旅館浴巾，並發現臍帶懸掛在電箱上，所在位置位於旅館窗戶下方。

警員調查得知，近期有一名懷孕女性住在該旅館12樓的客房內，於是前往房間對王蘭進行盤問。事已至此，王蘭對犯罪事實供認不諱，早晨8點左右被帶回警局。

讓人唏噓的是，在這個孩子死亡後，誰是他父親這個問題才有了答案。DNA鑑定查明，情夫朱小斌是這個男嬰的親生父親。

據朱小斌說，他和王蘭是在網上打麻將認識的。2019年初，他和王蘭發生過幾次性關係，沒有採取避孕措施。他稱，自己不清楚王蘭生下男嬰的事情。

經法醫鑑定，排除了機械性損傷及自身疾病致男嬰死亡，該男嬰符合被裝在塑膠袋內因體位限制引起的機械性窒息死亡。

近日，南京市中級人民法院對該案作出一審判決，王蘭犯故意殺人罪，被判處入獄6年。

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