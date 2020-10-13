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4歲女童患罕病「巴敦氏症」　只學會30個單詞常忘記爸媽是誰

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▲▼ 英國4歲女童患罕病。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲英國4歲女童患罕病。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

英國倫敦一名4歲女孩克拉克（Adelei Clarke）日前被診斷出患有罕見的巴敦氏症（Batten disease），這種症病會影響中樞神經，導致失明，未來更有可能忘記家人，甚至死亡。

綜合外媒報導，克拉克多次出現做白日夢的狀態，也在今年5月一度癲癇發作，家人帶她到醫院檢查發現患有罕見的巴敦氏症，35歲父親戴維（David）表示，克拉克第一次出現症狀時，只是認為她在白日夢，所以才反應遲頓。曾經因為她說話遲鈍而去求醫，醫生卻說「長大後就會說話了」。

直到暑假，克拉克與家人一起開車外出時，再次癲癇發作，戴維立刻送往醫院搶救，在醫院住院10天，更在一天遭受17次癲癇發作。經過醫生核磁共振成像檢查發現，克拉克大腦發育不全，確認罹患巴敦氏症，並有可能在7歲時變成植物人，甚至在10歲時死亡，目前這種病沒有任何有效治療方法。

戴維說，自從克拉克出生以來，不在乎她成為醫生還是律師，只希望快樂和健康。在這些日子裡，父女倆人沒有真正的對話「因為她只學會30個單詞，恐怕以後沒有機會了」。他更形容聽到消息後，猶如「靈魂被掏空」，很不真實。

據悉，戴維與他的妻子目前為克拉克辭去工作，成為全職照護者，更在網路上成立籌款活動，希望能治癒女兒的病。

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