3歲女童睡醒找媽媽　爬窗自3樓墜花圃…樹枝緩衝救一命

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一處社區大樓，發生一名3歲女童因找不到媽媽，獨自爬上窗台，不慎從窗邊縫隙墜落到一樓花圃，對面鄰居目睹想要衝去接住，卻仍趕不及，幸好女童被樹枝阻擋緩衝，僅頭部、左大腿、右腳掌擦挫傷，警消到場將她送醫，後續社會局將對父母親獨留女童違反兒少法開罰。

▲3歲女童找不到媽媽，疑從窗戶墜落（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

11日下午3時許，新北市五股區新五路三段一處社區大樓，發生女童墜落意外；據了解，當時3歲女童的媽媽外出購物，女童睡醒找不到媽媽，情急下爬上外推式窗戶探出頭，這時對面的鄰居看到，擔心出事，趕緊要衝去救援。

就在鄰居快衝到社區花圃時，女童從窗戶縫隙墜落，先撞上樹枝後，掉到花圃，幸好樹枝緩衝墜落速度，僅造成她頭部、左大腿、右腳掌擦挫傷，鄰居見狀趕緊呼救並報警；警消救護人員獲報抵達，女童已被抱到大廳，經送醫後，女童沒有大礙。

▼民眾手指出墜落地點 。（圖／記者陳以昇攝）

警方後續將案件轉給新北市社會局處理，家庭暴力暨性侵害防治中心許芝綺主任表示，初步調查，女童父母已經違反兒童及少年福利與權益保障法第51條「父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使六歲以下兒童或需

要特別看護之兒童及少年獨處或由不適當之人代為照顧。」將進行開罰懲處。

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▼新北市家防中心許芝綺主任說明女童父母違反兒少法 。（圖／記者陳以昇攝）