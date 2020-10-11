台中1歲女童鎖困BMW車內！年輕媽未拔鑰匙　消防急扣鎖匠搶救

▲小女童反鎖車內受困，消防隊急叫鎖匠開鎖，平安救人。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

北屯區一位年輕媽媽打算帶1歲多的小女兒外出，將女兒放到BMW車內後，疑似未拔車鑰匙，人沒上車就關門，結果中控鎖啟動將女童鎖車內。由於天氣炎熱車又沒發動沒冷氣，母親擔心女兒熱昏，趕緊打119協助。消防隊在10分鐘就找來鎖匠順利開鎖，將女童救出，讓任務圓滿收場。

台中市消防局今天上午11點左右獲報，北屯區瀋陽北路有1名1歲多的小女童反鎖在一輛BMW房車內受困，急需救援，立刻派遣人車到場。

▲▼小女童受困車內，母親焦急如焚，擔心會中暑昏倒。（圖／民眾提供）

女童母親焦急如焚地說，當時她打算帶著女兒出門，將女兒放上車後，疑似車鑰匙未拔就關門，導致中控鎖將門鎖上，由於車未發動開冷氣，天氣炎熱，女兒在車內哭鬧，她很擔心女兒會不會中暑昏倒。

救助人員經檢視後，確認女童沒有立即危害，經與女童母親溝通後，立刻找來鎖匠現場開鎖，果然在5分鐘後就順利打開車門。

受困10分鐘、滿頭汗的小女童出來後，緊咬著奶嘴趕快投入媽媽懷抱。消防員經初步檢查，確認女童身體沒什麼問題後，讓母親簽名。女童母親也頻向消防員致謝，圓滿收場。

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