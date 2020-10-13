母親搭錯車！女兒當眾「連環爆踢6腳」重擊腰腎　20秒施虐片曝光

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記者鄭思楠／綜合報導

溺愛帶來的惡果！湖北武漢一名女兒因母親搭錯地鐵，當場暴怒，當場雙手插口袋，發狠連踹母親6腳，施虐近20秒，最後離去更猛推一把，甚至還對周圍勸阻的路人動手。而拿著大包小包的母親，只能呆站原地，默默隱忍女兒的施暴，最後甚至還安撫女兒。

據《都市快報》報導，影片中，母親一人拿著全部行李，包括2個行李箱、黑色大手提袋，背後甚至背著一個大背包。而一旁穿著紫色帽衫的女兒雙手插兜，兩手空空。

她帶著女兒上地鐵2號線，因不熟悉班次，並不知情此班車已到達終點站，只好先下車等候下一班，結果遭到身後雙手插口袋的女兒用力猛踢。拿著一堆重物的她被暴揍的當場踉蹌，險些站不穩跌倒，當時完全沒有還手，也沒有出聲責罵。

▲女兒猛踹媽媽6腳。（圖／翻攝自微博）

當時，女兒連踹母親6腳，甚至直接發狠往母親的臀部和腰狠狠重擊。一旁路人全城目擊，更看不下去前來勸阻，用身體擋下少女的幾腳。

見此場景，這位沒良心的女兒才不甘願地停手離去，轉身前還再次怒推母親一把，最後甩髮頭也不回地離去，留下母親心寒呆站在原地，全程不發一語默默忍受女兒的施暴。

目擊者稱，「如果女孩還繼續，我就報警，實在太過分了！上車後，這位媽媽還在安慰女孩連說沒事，讓她別生氣」。

影片曝光後，網友紛紛氣炸留言，「就是教育失敗，沒啥好說的」、「這孩子也太過分了！」、「家長的溺愛，導致了孩子的蠻橫」、「這是家庭教育的失敗，家長有絕對的責任」。

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