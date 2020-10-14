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高雄三星酒店爆旅客與檢疫者混住　市府開罰1萬5加碼防堵作為

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▲▼ 高雄一家酒店違規收檢疫人員遭開罰 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄一家三星酒店驚爆讓旅客與檢疫者混居，高雄市政府緊急做出防疫措施。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市政府針對10日民眾在網路社群揭露，一間三星酒店疑似有居家檢疫者和一般民眾合住同樓層，衛生局和觀光局當日接獲消息後，立刻前往稽查，除了將檢疫者移置合格的防疫旅館外，並依法開罰，新聞局長董建宏指出，隔日（11日）已經將1位檢疫期滿民眾之外的34名檢疫者，全數移置合格的防疫旅館，並要求該三星酒店全館消毒。

▲▼高雄一家酒店疑似讓檢疫者與住宿者住在同一樓層 。（圖／記者黃子倩翻攝）

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▲高雄一家三星酒店驚爆讓旅客與檢疫者混居，住客房間隔壁出現好幾張椅子。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市新聞局進一步說明，該間三星酒店於109年3月起，即主動配合防疫政策接待回國旅客居家檢疫，當時相關管控清潔消毒工作在不定期查訪紀錄上均符合標準，唯該店其經營權等問題持續由主管機關觀光局協助輔導其申請成為合格防疫旅館而未果，遵照中央流行疫情指揮中心行政指導，限令其自10月15日起不得收住居家檢疫對象，在此之前應嚴格恪遵防疫旅館管理規範。

▲▼高雄一家酒店疑似讓檢疫者與住宿者住在同一樓層 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一家三星酒店驚爆讓旅客與檢疫者混居，住客房間隔壁出現好幾張椅子，上頭還放著備品。（圖／記者黃子倩翻攝）

而衛生單位也在９/1-10/7期間多次前往抽查，未發現違規混居狀況，惟該店因應此次國慶連假大批觀光客竟於10月9日起違反防疫原則，接待一般旅客並且無妥適區劃居家檢疫對象，而致混住狀態！10月10日下午經聯合稽查確認當時收住有35名居家檢疫對象以及45名一般旅客，違反防疫旅宿之獨棟、分層、分區等防疫管控規範，依傳染病防治法第70條裁罰新臺幣1萬5千元罰鍰。

▲▼針對高雄旅館檢疫狀況，衛生局黃志中局長、觀光局周玲妏局長親上火線說明。（圖／記者吳世龍攝）

▲衛生局黃志中局長、觀光局周玲妏局長親上火線說明，高雄目前全面嚴格清查旅宿業防疫秩序。（圖／記者吳世龍攝）

另外，高雄市政府為明確掌握轄內防疫旅館是否收住一般旅客？一般旅館是否違規收住居家檢疫對象？10月12日由觀光局、衛生局、民政局及警察局約4百人全面執行聯合稽查工作，共查訪高雄市觀光旅館10家、旅館377家(含防疫旅館55家)、民宿108家，並確認住房旅客身份，均符合規定。

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