影／虎頭蜂又殺人！桃園男釣魚突遭群攻叮全身...跳水逃命仍傷重不治

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子12日與徐姓友人到復興區釣魚，未料卻突然遭到一群虎頭蜂攻擊，蔡男雖緊急跳到水中躲避但仍因已遭蜂群叮螫全身等多處，經友人打消防局求助，消防人員全副武裝趕往搶救時蔡已無呼吸心跳，經過心肺復甦術急救再轉送醫院搶救仍宣告不治，消防局呼籲，攻擊蔡男虎頭蜂為黑腹虎頭蜂，攻擊性甚強，籲請民眾勿靠近該區，以免再遭蜂群攻擊。

▲桃園市蔡姓男子12日下午與徐姓友人到復興區雪霧的鬧鱒魚場釣魚，卻遇上虎頭蜂群攻擊，消防員全副武裝搶救。（圖／讀者提供）

桃園市消防局指出，12日中午12時38分接獲報案指稱，位於復興區雪霧鬧鱒魚場（攔沙壩旁）有釣客遭虎頭蜂群攻擊，消防局第四大隊立即派遣10名警義消前往搶救，由於秋季正是虎頭蜂群繁殖築巢季節，消防人員穿著防護衣趕往山區救援。

▲桃園市蔡姓男子12日下午與徐姓友人到復興區雪霧鬧鱒魚場釣魚，卻遇上虎頭蜂群攻擊倒地，消防人員搶救。（圖／讀者提供）

消防人員抵達時，62歲的蔡男雖躲進魚池躲避，但臉部被叮螫腫脹且已無呼吸心跳，雖緊急施予心肺復甦術送往國軍桃園總醫院急救，但急救後仍回天乏術。

消防局人員與大溪警分局意外現場時，只見魚池附近還有至少上百隻虎頭蜂，因此估計攻擊蔡姓釣客時可能更多，警方在現場外圍拉起封鎖線，嚴禁路人或遊客靠近，至於意外發生原因正在調查中。

根據維基百科資料顯示，虎頭蜂警戒範圍約在直徑100公尺左右，其中以黑腹虎頭蜂警戒區域最大，其攻擊性與氣候有關，如氣候燥熱、陰雨天、季節轉變時（如秋冬之交），蜂群較不穩定，此外築巢時最容易群起攻擊，選擇目標為黑色、具絨毛或正在活動的動物，人類受攻擊時創傷最嚴重的部位往往在頭部，因頭髮和熊、其他小型食肉目動物一樣大多是黑色的。

至於如何避免被攻擊，虎頭蜂不注意白色，不攻擊光滑的平面物體，吃剩的食物必須丟棄，避免噴香水或使用有濃郁香味的清潔劑與肥皂洗臉，以免引來蜂群攻擊，如發現虎頭蜂圍繞林邊飛翔，一定有蜂巢，不可前進，趕快回頭繞路行走，如只是少數巡邏蜂，先靜止不動再慢慢退回，等蜂飛回去再趕快回頭跑，千萬不要去刻意招惹，若不幸遇上攻擊，可用衣物蓋頭，如環境許可，可鑽進草叢，如有溪流或湖邊，安全情況下可潛入水中躲避。

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