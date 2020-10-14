拿iPhone 8之前的用戶都該換了！4G機款超有感降價　iPhone11殺到2萬以下

▲iPhone 12公開。（圖／記者洪聖壹攝）



記者崔子柔／綜合報導

Apple今（14）日凌晨舉辦秋季第2次發表會，iPhone12系列四款機型問世，蘋果照慣例調整架上的產品售價，去年發行的iPhone11降到19,900元起，SE2則砍到13,900元，不到2萬元就能將4G機型輕鬆入手。

根據Apple官網售價，現有iPhone機種降價600元至5,400元不等，原價30,400元的iPhone 11 （256GB版）下殺至25000元，原價26,900元的iPhone 11（128GB版），降價至21,500元，原價2,4900元的iPhone 11 （64 GB版）則大砍5000元，殺到19,900元。

▲iPhone11大爆降，不過11 Pro已從官網下架。（圖／翻攝自 Apple YouTube）



前年發行的iPhone XR（128GB版）從23,500元一口氣降價至1萬8500元，原價21,500元的iPhone XR（64GB版）新售價殺到16,900元。

今年初才發行的全新iPhone SE（128GB版、256GB版）同步降價1000元，降價最少的則是iPhone SE（64GB版），可能因為原價就比較低，小砍600元至13,900元。

需另外注意的是，每位顧客只能購買6台降價手機，且為了環保起見，降價後的iPhone不再隨附電源轉接器或EarPods。

iPhone8、第一代SE的用戶大概使用超過3年，也過了綁約期限，若不是急著更新5G版本手機，也可考慮現在的優惠價格，入手4G iPhone機型。

▼iPhone12問世，多款現有iPhone大砍價。（圖／記者洪聖壹攝）

