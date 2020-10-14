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高雄砸酒店番外篇...傳涉案人遭「家法伺候」！被帶到中部打斷手腳

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▲▼獨／高雄酒店3小時遇襲2次！10惡煞砸店丟鞭炮　獨家畫面曝光。（圖／地方中心）

▲蘇姓男子涉嫌到酒店鬧事，交保後被擄走動用私刑。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市上個月29日爆發砸酒店及茶行的風波，同一批人持棍棒砸車、還到酒店放大龍炮，現在傳出涉嫌滋事的蘇姓男子交保後，疑似被押到彰化山區動用私刑，被打得滿身傷，是生是死眾說紛紜，目前他的行蹤也成謎。

根據網路上流傳的資料，鬧事的蘇姓男子遭到暴打、滿身傷痕，趴在地上無法動彈，傳出他5萬元交保後返回台中，但讓警方想不到的是，他疑似交保後就被帶走，以「家法伺候」，傳說他的手腳都被打斷，警告意味十分濃厚。

回顧這起事件，33歲的蘇姓男子上個月29日凌晨在高雄苓雅區自強三路一家高檔酒店，和26歲的李姓男子以及21歲的宋姓男子三人，涉嫌持棍棒砸酒店，遭到當時趕到現場的警方開槍威嚇逮補，沒想到一個多小時後，有一批來自台南的不良份子，持棍棒砸毀三民區茶行黃姓負責人的車輛後，再度前往酒店鬧事，事後含蘇姓男子在內，警方一共逮補16人，事後檢討，還將苓雅分局長、偵查隊長以及所長調職。

不過當時意外被牽扯其中的黃姓茶行負責人，因為人面廣，橫跨黑白兩道之間交友廣闊，無故被牽扯進酒店糾紛，讓高雄一些大哥們不滿，傳出要教訓蘇姓男子的人，疑似就是為了撇清和他的關係，才會動手傷人，現在蘇男遭打傷的照片外流，讓這起看似落幕的事件再次浮上檯面，恐怕背後黑道的暗潮勢力，還沒到此結束。

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