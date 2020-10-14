iPhone12兩項決策！網爆「小米這產品會缺貨？」吸熱議：省一半錢

▲iPhone12一出，有網友預估小米的某產品會缺貨。（圖／翻攝自小米官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果（Apple）秋季第2場線上發表會於台灣時間14日凌晨1時舉行，曝光首支蘋果5G手機iPhone 12，瞬間成為眾人話題。其中，考量環保因素、抵銷5G元件成本，充電頭不會再採隨盒附贈方式，但因為新機配的充電線為Type-C線，就有人在PTT的iOS板上發起問題「小米豆腐頭是不是要缺貨了？」

這位網友文中表示，因應蘋果的環保政策「新機配Type-C線卻沒給豆腐頭」，讓他突然想到，小米30W的充電頭很便宜，還能一次插2條充電線，「是不是要先買來囤貨了？」實際到蘋果官網查詢，一般附的是「20W USB-C 電源轉接器」，價格是590元，感覺並不貴。

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但接著看看小米官網，該款「小米 USB 充電器 30W 快充版（Type A+C）」不僅只要275元，還主打USB-C的接孔單獨使用時，可為智慧裝備提供30W（MAX）的充電功率。等於不僅省了315元，多10W功率，充電就是充得比蘋果豆腐頭快。

▲小米充電頭比蘋果的價錢便宜一半，功率還多10W。（圖／翻攝自小米官網）

貼文一出雖然有人推「這顆我買來用了一年多完全沒事，很好用」、「這頭可以用很久，是之前的線材吧= = 線材才鳥。」但更多網友是頻頻吐槽，「這顆評價普普」、「有買過，三週直接故障」、「之前有人買這顆，以為快充是兩聲，結果是接觸不良」、「怕睡到一半床頭櫃燒起來」、「小米的不太安全，之前買一顆一直有電流聲，深怕隨時都會燒起來。」

還有人點出重點，「都花兩三萬買哀鳳了，哪會差那幾百塊買一顆原廠快充頭」、「手機都買了，沒差這幾百，我選擇買原廠。」另外，其實充電器功率可以很大，但也要看手機支援上限，就有人用iPhone X做過實驗，發現iPhone X用5W充電器充1小時只能充到39%；12W（iPad充電器）效能有顯著提升；最高支援到18W，再高其實也不會有影響，代表對iPhone來說，買太高功率的充電頭可能也是沒有必要的。