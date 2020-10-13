　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女網友嗆「還有2個可砍」遭判刑3月　王婉諭不再提上訴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立委王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委王婉諭日前遭一名王姓女網友謾罵，指稱「還有兩個小孩可以被砍」，引發社會嘩然，士林地方法院作出判決，依法判決王婦3個月徒刑，得易科罰金。對此，王婉諭13日表示，尊重司法判決結果，對於司法過程相關細節委由律師處理，並不會再提起上訴。

判決指出，王姓女網友言論已逾越法律規範的界線，並使先前因女兒遇害身亡遭受重大打擊的王婉諭，再度產生子女人身安全可能受到威脅危害的恐懼，且因網路發達，王姓女網友所為極可能引起他人仿效，而對社會秩序造成嚴重不良影響。

對此，王婉諭13日下午表示，尊重司法判決結果，對於司法過程相關細節委由律師處理，並不會再提起上訴。

王婉諭指出，希望藉著這次的事件，能促成更良善的社會溝通，選舉的激情是一時的，對於政治人物的批評、評論應回歸在施政、質詢上的表現，而非針對個人的生命經驗傷害，或對其身家進行恐嚇或威脅。

王婉諭強調，事件發生至今，這樣的攻擊從未停止過，也希望這次判決的結果能形成一個警惕的效果，呼籲這樣的攻擊能夠就此停歇，回歸理性。

其他人也看了這些新聞...

► 瘦肉精使牛隻死亡率增加91%　果蠅攀爬能力受損
► 民眾黨發起「標萊豬」公民連署：籲民進黨勿犧牲國人換取政黨利益
► 新北營養午餐全面禁瘦肉精　侯友宜：嚴重違規不排除永不續約

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
發表會倒數！iPhone 12預測總整理　售價、顏色一次看
快訊／碩士學位遭註銷！李眉蓁368字狠嗆中山大學校長
快訊／總裁牛肉麵宣布熄燈！最後營業日曝光
快訊／康軒吹哨者風波　董事長李萬吉發500字聲明道歉了
大同陸資抓到了！　金管會開罰2500萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「台諜案嚇唬不了台人」　范世平6點評論：中國目的是恐嚇自己人

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長：不奢言會公平

「還沒報告要先道歉？」　林俊憲酸：等著看國民黨乖乖回來開會

基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」　侯友宜：新北願分擔更多經費

林佳龍偕北北基打造觀光軌道：高鐵延伸宜蘭、坐火車去旅行

基隆捷運台北端地下延伸南港　柯文哲：增加的費用「北市願多出一點」

林為洲拋改黨名　黃智賢：稀罕嗎？重要的是「我有中國」

女網友嗆「還有2個可砍」遭判刑3月　王婉諭不再提上訴

LIVE／白綠藍同台！林佳龍邀柯、侯、林右昌「整合北北基路網」

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「台諜案嚇唬不了台人」　范世平6點評論：中國目的是恐嚇自己人

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長：不奢言會公平

「還沒報告要先道歉？」　林俊憲酸：等著看國民黨乖乖回來開會

基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」　侯友宜：新北願分擔更多經費

林佳龍偕北北基打造觀光軌道：高鐵延伸宜蘭、坐火車去旅行

基隆捷運台北端地下延伸南港　柯文哲：增加的費用「北市願多出一點」

林為洲拋改黨名　黃智賢：稀罕嗎？重要的是「我有中國」

女網友嗆「還有2個可砍」遭判刑3月　王婉諭不再提上訴

LIVE／白綠藍同台！林佳龍邀柯、侯、林右昌「整合北北基路網」

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

藝人瑞莎創辦瑞星韻律體操協會　盼群眾集資助選手登國際舞台

陳柏渝被當小三要提告！　林利老婆大翻轉道歉：我誤會了

南高蛋白區PK賽！台南雙引擎飆速　專家：房價明年超越高雄

熟女逛賣場挑4件性感內褲...下秒塞包包　被逮辯「現金不夠」

俄羅斯排球正妹體驗五人制棒球　節奏太快沒發現贏球

國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

住透天厝貴鬆鬆？　台中北區最便宜1600萬享大空間

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

政治熱門新聞

羅智強爆中天關定了　下一家是這間

即／中山大學上網公告　註銷李眉蓁碩士

陳水扁自：沒我再盼百年台南也看不到煙火

罷王總部二階段連署達標　近4萬份連署書送選委會

快訊／李眉蓁學位遭註銷！368字狠嗆中山大學校長

蔡英文搭車2小時上山送「麻辣鍋」

快訊／康軒願刊「道歉啟事」　女員工赴新北勞工局協調結果出爐

蘇貞昌視察國影中心　20名記者擠搭貨梯突下墜受困

鮮肉選里長「狂曬養眼照」背景曝光

清澈海底秀國旗！帛琉大使18秒國慶祝賀片超美

應延長軍事訓練役役期！他：而非延長退伍士兵管制年限

簡舒培爆：大安區地下室塞31個廚房

蘇貞昌批了准彭紹瑾辭呈　被點名參選桃園市長還有這3人

快訊／吳釗燮：帛琉團體行「通過機率大」

更多熱門

相關新聞

妻嗆：花10萬X長啥樣？　夫傻眼離婚

妻嗆：花10萬X長啥樣？　夫傻眼離婚

詹姓男子透過媒人介紹與大陸籍的林姓女子結婚，兩人在去年5月辦理登記，沒想到才共同生活一個月，對方就返回老家，要求回來同住還被嗆「花了10萬台幣老婆洞長啥樣」，之後夫妻倆分居兩地長達一年，眼見狀況都沒有好轉，他這才心寒決定離婚。

女友挨罵下海！　5人綁狗繩開扁

女友挨罵下海！　5人綁狗繩開扁

李來希再嗆王婉諭：是誰欠缺基本人性？

李來希再嗆王婉諭：是誰欠缺基本人性？

王婉諭：如果人生能重來　我會選擇328不要出門

王婉諭：如果人生能重來　我會選擇328不要出門

王婉諭遭出征　財經網美：她應該是下一個離開的人

王婉諭遭出征　財經網美：她應該是下一個離開的人

關鍵字：

士林地院王婉諭

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面