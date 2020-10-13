女網友嗆「還有2個可砍」遭判刑3月　王婉諭不再提上訴

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委王婉諭日前遭一名王姓女網友謾罵，指稱「還有兩個小孩可以被砍」，引發社會嘩然，士林地方法院作出判決，依法判決王婦3個月徒刑，得易科罰金。對此，王婉諭13日表示，尊重司法判決結果，對於司法過程相關細節委由律師處理，並不會再提起上訴。

判決指出，王姓女網友言論已逾越法律規範的界線，並使先前因女兒遇害身亡遭受重大打擊的王婉諭，再度產生子女人身安全可能受到威脅危害的恐懼，且因網路發達，王姓女網友所為極可能引起他人仿效，而對社會秩序造成嚴重不良影響。

對此，王婉諭13日下午表示，尊重司法判決結果，對於司法過程相關細節委由律師處理，並不會再提起上訴。

王婉諭指出，希望藉著這次的事件，能促成更良善的社會溝通，選舉的激情是一時的，對於政治人物的批評、評論應回歸在施政、質詢上的表現，而非針對個人的生命經驗傷害，或對其身家進行恐嚇或威脅。

王婉諭強調，事件發生至今，這樣的攻擊從未停止過，也希望這次判決的結果能形成一個警惕的效果，呼籲這樣的攻擊能夠就此停歇，回歸理性。

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