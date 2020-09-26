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曾扯「小燈泡頭顱」惹議　李來希再嗆王婉諭：是誰欠缺基本人性？

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▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

時力立委王婉諭日前因在立法院環環會召委選舉時，把選票投給民進黨立委洪申翰，遭「以核養綠」發起人黃士修嗆聲「今起請正名小綠燈媽媽」。對此，今年5月才對王婉諭說出「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」的全國公務人員協會前理事長李來希，26日再批，是誰欠缺基本的人性？是誰在消費自己子女的不幸，還容不得他人批評，還會是他嗎？

王婉諭今年5月8日在臉書呼籲民眾6月6日回家投票，直接表態支持罷韓後，引法李來希不滿，遂於臉書嗆聲王婉諭，「這個媽媽忘了她的來時路，踩著自己女兒的頭顱往上竄，女兒往生屍骨未寒，凶手尚未伏法，她已經另闢戰場了。」

李來希認為韓國瑜與王婉諭無冤無仇，不懂她為甚麼要來亂，隨後更表示，「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的冤怎麼平反？小燈泡的怨怎麼平復？這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧！」要王婉諭趕快回到屬於自己原來的初衷。

李來希的此番發言不僅前高雄市長韓國瑜急切割，也被國民黨停權2年、全國公務人員協會撤銷榮譽理事長的頭銜。

如今王婉諭遭黃士修批「小綠燈媽媽」，李來希又在臉書表示，「終於有人大聲說三遍：『小綠燈媽媽』。醜媳婦總要見公婆，潮水退了才知道誰沒有穿褲子，是誰欠缺基本的人性？是誰在消費自己子女的不幸，還容不得他人批評，還會是我嗎？那些胡亂批評我的人，這個時候怎麼沒有站出來？我正在等！」

▼李來希26日發文再批評王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／李來希）

▼李來希26日發文再批評王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／李來希）

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