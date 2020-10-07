婚後同住一個月就跑！妻酸問：花10萬老婆X長啥樣？　他傻眼放生

記者黃翊婷／台北報導

詹姓男子透過媒人介紹與大陸籍的林姓女子結婚，兩人在去年5月辦理登記，沒想到才共同生活一個月，對方就返回老家，要求回來同住還被嗆「花了10萬台幣老婆洞長啥樣」，之後夫妻倆分居兩地長達一年，眼見狀況都沒有好轉，他這才心寒決定離婚。

▲詹男與林女婚後僅同住一個月就分居了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

詹男在判決書中主張，2018年9月和林女先在大陸福建省結婚，2019年5月才在台灣辦理結婚登記，由於兩人是透過媒人介紹，結婚時並沒有感情基礎，後來僅僅共同生活了一個月，對方就說要返回大陸，並開口討要生活費，「我前前後後一共給了新台幣20萬元，但要求她回來一起住的時候，她不正面回答就算了，還說出『花了10萬台幣老婆洞長啥樣』的話羞辱我。」

詹男坦言，自那之後林女就失聯了，「我根本不知道她人在哪裡」，直到有一次向移民署查詢資料，發現妻子在失聯這段期間其實有往返台灣數次，他卻都不知情，這才真正心寒，決定訴請離婚。

面對上述指控，林女經過合法通知皆未出庭，也沒有出示任何書狀聲明。士林地院法官認為，林女無故離家，雙方分居長達一年，期間完全沒有聯繫，如今兩人都已無意維繫婚姻，徒有夫妻之名而無夫妻之實，情分已盡，最終裁定准許離婚，全案仍可上訴。