王婉諭召委投綠遭出征　財經網美預感：她應該是下一個離開的人

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量立委王婉諭因將召委選票投給民進黨立委洪申翰引發批評，「以核養綠」發起人黃士修還酸她是民進黨側翼，「如果你沒有小燈泡，那你是誰？」對此，財經網美胡采蘋表示，不會否定王婉諭的付出，但有預感「她應該是下一個離開的人吧？」

胡采蘋26日在臉書發文表示，雖然經常看到同溫層在酸小燈泡媽媽，但一直滿喜歡她的，從出事一開始的鎮定表現，到後來在法庭上非常人性的希望求處死刑，那是很真實也很震撼的。後來再到立法院的質詢，她有很人性的一面，也有很幹練的一面，每次別人用小燈泡酸她，她竟然能很堅強的面對。

胡采蘋也提到，上次王婉諭搞了一個烏龍今天發通告明天就要陳時中上節目，當時外界都嘲笑時力，但始終就是不會否定王婉諭，「她在我心中就是一個有血有肉的人。」

不過，胡采蘋認為，「她應該是下一個離開的人吧」，現在時力的支持者已經嚴重柯粉化了！甚至這幾天的出征，讓她感覺好像以前被「核終」霸凌的感覺，這種支持者要的是可以燃燒他們不理智情緒的狂熱偶像，拿著一點小事就要殺天殺地、見神殺神見佛殺佛，滿足他們只有「我不負天下人的幻想與自尊感」的狂熱偶像，不需要像小燈泡媽媽這樣無論何時都流露出人性的人，而這種肅殺氣氛是要再逼走人的。