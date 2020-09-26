若人生能重來…　王婉諭：我會選擇328不要出門

▲王婉諭發文表示，若人生能重來，她會選擇328日當天不要出門。（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量立委王婉諭因為將召委的選票投給民進黨立委洪申翰引發爭議，遭批評是民進黨側翼，還被以核養綠發起人黃士修批評「如果你沒有小燈泡，那你是誰？」要求她要改名叫「小綠燈媽媽」。對此，王婉諭25日深夜透過臉書發了千字文回應外界，如果人生能重來，「我會選擇2016年3月28日那天，不要出門」，感動不少網友。

王婉諭表示，有些記者朋友提問，如果早知道洪申翰委員會禮讓，還會投給他嗎？也有些朋友問她，如果重新再選擇一次，你還會願意從政嗎？她停頓了兩秒，才回應「人生只能往前看」。

王婉諭認為，與其討論這些過去的如果與可能，不如把時間力氣，拿去思考未來，「如果人生中能有『早知道』、能有『重新來』，我會選擇2016年3月28日那天，不要出門」，這是她這輩子最後悔，也最遺憾的事。

而在發生小燈泡事件後，王婉諭決定為了更多的孩子，踏入政治圈。雖然耳聞政治圈很複雜、很冷酷，但既然決定踏了進來，「我知道，過去的種種瘡疤，都將時時刻刻伴隨著我所做的每一件事情。」

自從政以來，王婉諭經常收到惡意言論的批評，她也告訴自己，「除非我能當一個符合社會大眾期待，只能悲傷、只能痛苦，只能崩潰、只能撕心裂肺之外，完全不能擁有自己聲音的受害者，否則，這些惡意就不可能會有停止的一天。」

王婉諭曾想過，可能會漸漸習慣，並學著與這樣的惡意共生共存。但，與其說是習慣，不如說是只能接受。然而，每當這些充滿惡意的言論排山倒海而來的時候，同時也會收到關心、支持、加油、打氣的鼓勵。也仍然期待，在激動憤慨的情緒褪去之後，我們能試著理解彼此多一些。在怒罵之後，我們能試著溝通多一點。



王婉諭說，現在在努力的，包括兒少權益、精神衛生、犯罪被害人保護等社會弱勢的議題，或許因為大多數人未曾經歷，所以並不理解。但其實，或許我們與他們的距離其實並不遙遠。希望，能少一些些辛苦的人，而不是非得要親身經歷過後，才知道那樣的辛苦。

王婉諭強調，這條路雖忙碌、艱辛，但也不會忘記除了立委的工作之外，還有家庭，也會更加努力在職場與家庭中兼顧。這條路上有哭有笑，有荊棘也有玫瑰，但她沒有後悔，也會繼續往前。每當能幫上一個辛苦的人、一個脆弱的家庭，都讓我覺得這份工作「是有意義的」，希望大家一起，繼續往良善的方向去吧！

許多網友看到貼文後紛紛留言為王婉諭打氣，「加油！一路以來都支持您！」、「感謝委員的辛苦付出！您的努力，支持者們看在眼裡，記在心裡。這條路非常不好走，但是我會一直支持您，願當您的後盾。」、「經歷了傷痛和扭曲、惡意，仍選擇正直、善意回應，這樣外在紛擾都難以撼動的智慧與高度，讓人敬佩，也為妳加油！」、「你強大的內心可以保護更多的人，謝謝你的傻與堅持」；她的委任律師陳孟秀也回應貼文，「辛苦了，抱～」。