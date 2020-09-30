女友挨罵下海！5人「綁狗繩、塑膠袋套頭」開扁　逼簽本票1字1萬

記者黃翊婷／綜合報導

高姓女子因為不滿許姓女友遭批評下海、做酒店，找來4名友人直奔工作場所堵人，押走蘇姓女子及其同事沈姓女子，並帶回租屋處毆打，甚至用狗繩綁住手部羞辱，再逼簽4萬元本票，威脅如果敢報警就要活埋兩人。雖然涉案5人矢口否認施暴，但士林地院法官不採信，日前依恐嚇取財罪對他們判處1年6月到10月不等的有期徒刑，全案仍可上訴。

▲蘇女遭綁狗繩。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh，與本案當事人無關）

判決書中提到，高女認為蘇女故意罵女友「下海、做酒店、婊子」等話，2018年3月22日晚間8時許帶著女友去工作場所理論，沒想到卻被拒絕，一氣之下找來方姓、葉姓、胡姓以及綽號小豪的4名友人助陣，雙方一直談到隔日凌晨2時許，等到蘇女及沈女打算下班離開，再強行把人押回租屋處繼續談判。

一行人抵達租屋處後，先要求蘇、沈兩人交出手機，並逼蘇女承認罵過「下海、做酒店、婊子」等話，第一次提出要求遭拒，他們隨即徒手狂甩巴掌，再持球棒毆打背部，甚至用塑膠袋套頭、狗繩綁手等方式羞辱，還向已經嚇傻的沈女威脅，要是敢阻止或是報警，就拖下去一起打再活埋。

▲施暴者還用塑膠袋套住蘇女的頭。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

蘇女為了避免繼續遭毆打，這才坦承罵過許女並同意道歉，但方男立即開口討要賠償，1個字賠1萬元，總計求償4萬，並逼簽本票，她不得已只好照做，直到2018年3月23日下午才和沈女一同脫身離去，結束將近一天的軟禁驚魂。

後來兩名當事人前往警局報案，涉嫌動手圍毆的5人挨告後全部矢口否認施暴，不過並未獲得法官採信，最終通通被依恐嚇取財罪判刑，其中高女判處1年，其餘人等則被判處10月至1年6月不等的刑期，全案仍可上訴。