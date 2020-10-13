影／蘇貞昌批了彭紹瑾辭呈　被點名參選桃園市長還有這3人

記者陶本和／台北報導

公平會副主委彭紹瑾13日與媒體茶敘時宣告自己已經提出辭呈，並準備投入2022年桃園市長選舉。對此，行政院長蘇貞昌也已經收到辭職信，並尊重他的生涯規劃，並感謝他的貢獻。

▲公平會副主委彭紹瑾請辭，投入桃園市長黨內初選。（圖／彭紹瑾臉書）



彭紹瑾13日表示，副主委的任期到2021年1月，但考量11月就要進行委員改選，所以提出辭呈。同時，他也宣告投入民進黨黨內初選，要出戰2022年的桃園市長。

對於彭紹瑾請辭，蘇貞昌也已經收到他的辭職信，並尊重他的生涯規劃，也感謝他的貢獻；不過，對於投入黨內初選一事，則沒有其他評論。

彭紹瑾過去擔任桃園地檢署檢察官，並以民進黨籍擔任桃園縣、新竹縣選區的立法委員。

民進黨內對於2022桃園市長的角逐者，除了彭紹瑾表態外，還有桃園市政顧問黃適卓，另外被點名的也有立委鄭運鵬、新竹市長林智堅，就檯面上來看已經呈現4搶1的局面。

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